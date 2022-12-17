Сборная Хорватии забрала бронзу ЧМ в Катаре

Сборная Хорватии обыграла национальную команду Марокко в матче за третье место и стала бронзовым призёром чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в субботу на стадионе "Халифа" в Дохе, счёт составил 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42-я). Мяч в ворота хорватов отправил Ашраф Дари (9-я). Отметим, что сборная Хорватии уже второй раз подряд стала призёром чемпионата мира — на мундиале 2018 года подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4). А команда Марокко стала первой сборной из Африки, которая смогла занять четвёртое место на чемпионате мира.

Финал ЧМ в Катаре состоится завтра, 18 декабря, на завершающем этапе встретятся Аргентина и Франция.