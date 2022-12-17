В "Наполи" ответили на вопрос о продаже Кварацхелии "Ньюкаслу"

"Нет и шанса, что мы его отпустим", — отрезал Джунтоли, отвечая на вопрос, продаст ли команда игрока, если люди из "Ньюкасла" предложат кучу денег.

Кварацхелия выступает за "Наполи" с марта 2022 года, ранее он играл за грузинское "Динамо", а также был в составе казанского "Рубина". В нынешнем сезоне за неаполитанский клуб он провёл 17 матчей в разных турнирах, забил восемь голов. Контракт игрока с "Наполи" рассчитан до июня 2027 года.