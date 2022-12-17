В "Наполи" ответили на вопрос о продаже Кварацхелии "Ньюкаслу"
Спортивный директор "Наполи" Джунтоли заявил, что Кварацхелию не продадут другому клубу
Хвича Кварацхелия. Обложка © ТАСС / IMAGO / www.imagephotoagency.it
Спортивный директор неаполитанского клуба "Наполи" Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе английского "Ньюкасла" к покупке 21-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Нет и шанса, что мы его отпустим", — отрезал Джунтоли, отвечая на вопрос, продаст ли команда игрока, если люди из "Ньюкасла" предложат кучу денег.
Кварацхелия выступает за "Наполи" с марта 2022 года, ранее он играл за грузинское "Динамо", а также был в составе казанского "Рубина". В нынешнем сезоне за неаполитанский клуб он провёл 17 матчей в разных турнирах, забил восемь голов. Контракт игрока с "Наполи" рассчитан до июня 2027 года.
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Ранее Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" (3:2, 10-й тур чемпионата Италии) погибшей от удара током в фонтане 13-летней грузинской теннисистке Марите Мепаришвили.