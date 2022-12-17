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17 декабря, 15:51

В "Наполи" ответили на вопрос о продаже Кварацхелии "Ньюкаслу"

Спортивный директор "Наполи" Джунтоли заявил, что Кварацхелию не продадут другому клубу

<p>Хвича Кварацхелия. Обложка © ТАСС / IMAGO / www.imagephotoagency.it</p>

Хвича Кварацхелия. Обложка © ТАСС / IMAGO / www.imagephotoagency.it

Спортивный директор неаполитанского клуба "Наполи" Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе английского "Ньюкасла" к покупке 21-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Нет и шанса, что мы его отпустим", — отрезал Джунтоли, отвечая на вопрос, продаст ли команда игрока, если люди из "Ньюкасла" предложат кучу денег.

Кварацхелия выступает за "Наполи" с марта 2022 года, ранее он играл за грузинское "Динамо", а также был в составе казанского "Рубина". В нынешнем сезоне за неаполитанский клуб он провёл 17 матчей в разных турнирах, забил восемь голов. Контракт игрока с "Наполи" рассчитан до июня 2027 года.

Неаполь грозит всей Европе: Гол и передача Кварацхелии помогли "Наполи" разгромить "Аякс" в Лиге чемпионов

Неаполь грозит всей Европе: Гол и передача Кварацхелии помогли "Наполи" разгромить "Аякс" в Лиге чемпионов

Ранее Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" (3:2, 10-й тур чемпионата Италии) погибшей от удара током в фонтане 13-летней грузинской теннисистке Марите Мепаришвили.

Наталья Исакова

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