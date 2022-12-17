Тарасова выразила сожаление из-за того, что фигурист Коляда пропустит чемпионат России

Чемпионат России по фигурному катанию является серьёзным стартом, а потому его пропуск Михаилом Колядой может вызвать только сожаление. Об этом заявила заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, которую цитирует "Спорт-Экспресс".

"Жалко, что он не может выступать. Для него это очень важное соревнование. Многое ли потеряет чемпионат России без этого спортсмена? Да, кто что потеряет", — отметила Тарасова.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Михаил Коляда пропустит ближайший чемпионат России, который состоится в Красноярске с 20 по 25 декабря.