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17 декабря, 14:14

Тарасова выразила сожаление из-за того, что фигурист Коляда пропустит чемпионат России

Чемпионат России по фигурному катанию является серьёзным стартом, а потому его пропуск Михаилом Колядой может вызвать только сожаление. Об этом заявила заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, которую цитирует "Спорт-Экспресс".

"Жалко, что он не может выступать. Для него это очень важное соревнование. Многое ли потеряет чемпионат России без этого спортсмена? Да, кто что потеряет", — отметила Тарасова.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Михаил Коляда пропустит ближайший чемпионат России, который состоится в Красноярске с 20 по 25 декабря.

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Как рассказывал Лайф, Татьяна Тарасова усомнилась в том, что российские спортсмены попадут на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников, Сергей Бобылев

Артур Белкин

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