Тарасова выразила сожаление из-за того, что фигурист Коляда пропустит чемпионат России
Чемпионат России по фигурному катанию является серьёзным стартом, а потому его пропуск Михаилом Колядой может вызвать только сожаление. Об этом заявила заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, которую цитирует "Спорт-Экспресс".
"Жалко, что он не может выступать. Для него это очень важное соревнование. Многое ли потеряет чемпионат России без этого спортсмена? Да, кто что потеряет", — отметила Тарасова.
Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Михаил Коляда пропустит ближайший чемпионат России, который состоится в Красноярске с 20 по 25 декабря.
Как рассказывал Лайф, Татьяна Тарасова усомнилась в том, что российские спортсмены попадут на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.
ТАСС / Станислав Красильников, Сергей Бобылев