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17 декабря, 14:11

Митинг против НАТО и фашизма на Украине прошёл в Афинах

Жители Афин устроили стихийный митинг в центре города, возле памятника советскому солдату на проспекте Сингру, против НАТО и фашизма на Украине. В символической акции, которую организовала "Всемирная антиимпериалистическая платформа", участвовало около полусотни человек, сообщает РИА "Новости".

Митинг против НАТО и фашизма на Украине прошёл в Афинах. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Участники акции развернули плакаты с лозунгами "Мы не будем оплачивать войну НАТО на Украине!", "Мир и дружба с Россией!". Также демонстранты требовали прекратить вмешательство в украинский конфликт и отменить антироссийские санкции. Участник митинга Триандафиллос Меймарис рассказал, что сегодня такие акции проходят в 20 странах мира в 30 городах.

"Платформа" выступает против американского и натовского империализма и открыто поддерживает российскую специальную военную операцию", — добавил он.

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Обложка ©

Telegram / РИА "Новости"

Наталья Исакова

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