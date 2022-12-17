Жители Афин устроили стихийный митинг в центре города, возле памятника советскому солдату на проспекте Сингру, против НАТО и фашизма на Украине. В символической акции, которую организовала "Всемирная антиимпериалистическая платформа", участвовало около полусотни человек, сообщает РИА "Новости".

Митинг против НАТО и фашизма на Украине прошёл в Афинах. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Участники акции развернули плакаты с лозунгами "Мы не будем оплачивать войну НАТО на Украине!", "Мир и дружба с Россией!". Также демонстранты требовали прекратить вмешательство в украинский конфликт и отменить антироссийские санкции. Участник митинга Триандафиллос Меймарис рассказал, что сегодня такие акции проходят в 20 странах мира в 30 городах.

"Платформа" выступает против американского и натовского империализма и открыто поддерживает российскую специальную военную операцию", — добавил он.