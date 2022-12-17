"Безумие и безответственность": Во Франции раскритиковали поведение Зеленского
Французский политик Филиппо: Отказ Зеленского от мирных переговоров с РФ говорит о безумии
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией говорит о его безумном и безответственном поведении. Об этом в Twitter заявил французский политик Флориан Филиппо.
"Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!" — написал он.
Филиппо потребовал прекратить снабжать Украину оружием и деньгами. По его мнению, киевский режим является упрямым, опасным и коррумпированным, а власти Незалежной пытаются затянуть противостояние.
Ранее в Крыму заявили, что Зеленскому не нужен мир на Украине. По мнению главы парламента полуострова Константинова, сегодня в Незалежной установилась нацистская диктатура.