Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией говорит о его безумном и безответственном поведении. Об этом в Twitter заявил французский политик Флориан Филиппо.

"Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!" — написал он.

Филиппо потребовал прекратить снабжать Украину оружием и деньгами. По его мнению, киевский режим является упрямым, опасным и коррумпированным, а власти Незалежной пытаются затянуть противостояние.