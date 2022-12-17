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17 декабря, 14:07

"Безумие и безответственность": Во Франции раскритиковали поведение Зеленского

Французский политик Филиппо: Отказ Зеленского от мирных переговоров с РФ говорит о безумии

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией говорит о его безумном и безответственном поведении. Об этом в Twitter заявил французский политик Флориан Филиппо.

"Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!" — написал он.

Филиппо потребовал прекратить снабжать Украину оружием и деньгами. По его мнению, киевский режим является упрямым, опасным и коррумпированным, а власти Незалежной пытаются затянуть противостояние.

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Ранее в Крыму заявили, что Зеленскому не нужен мир на Украине. По мнению главы парламента полуострова Константинова, сегодня в Незалежной установилась нацистская диктатура.

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president.gov.ua

Никита Осипов

Комментарий

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Елена Худякова17 декабря, 16:53

Все проклятия зеленскомуа в 5 точку от американских граждан. Как уже надоела эта наглая содержантка...

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