Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 декабря, 13:55

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе во Владивостоке

Спасатели локализовали пожар на складе во Владивостоке, площадь которого составила около двух тысяч квадратных метров. Об этом журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе во Владивостоке. Видео © LIFE

"На данный момент пожар локализован на площади около двух тысяч квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", — отмечается в сообщении спасателей.

В распоряжении Лайфа также появилось видео с места ЧП, на котором видно, что пожарные продолжают работать на месте происшествия, а возгорание полностью не ликвидировано.

При пожаре в жилом доме в Балашихе погибло два человека

При пожаре в жилом доме в Балашихе погибло два человека

Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре на складе во Владивостоке и публиковал кадры с места событий.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров