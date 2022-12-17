Спасатели локализовали пожар на складе во Владивостоке, площадь которого составила около двух тысяч квадратных метров. Об этом журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе во Владивостоке. Видео © LIFE

"На данный момент пожар локализован на площади около двух тысяч квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", — отмечается в сообщении спасателей.

В распоряжении Лайфа также появилось видео с места ЧП, на котором видно, что пожарные продолжают работать на месте происшествия, а возгорание полностью не ликвидировано.