Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов из Египта рейсами Red Wings
Туроператор Fun&Sun 17 декабря вывезет 150 своих клиентов, которые застряли в Египте после отмены рейсов авиакомпании iFly. Об этом заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов.
"Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание", — отметил Рубцов.
Росавиация ранее вновь рекомендовала авиакомпании iFly пересадить пассажиров в Египет на рейсы других российских компаний, а также начать проработку вопроса вывоза туристов из страны. Рейсы авиакомпании из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.
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