Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов из Египта рейсами Red Wings

Туроператор Fun&Sun 17 декабря вывезет 150 своих клиентов, которые застряли в Египте после отмены рейсов авиакомпании iFly. Об этом заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов.

"Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание", — отметил Рубцов.