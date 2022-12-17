Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 декабря, 13:38

Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов из Египта рейсами Red Wings

Туроператор Fun&Sun 17 декабря вывезет 150 своих клиентов, которые застряли в Египте после отмены рейсов авиакомпании iFly. Об этом заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов.

"Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание", — отметил Рубцов.

Tez Tour вернёт деньги клиентам, которые не смогли улететь в Египет

Tez Tour вернёт деньги клиентам, которые не смогли улететь в Египет

Росавиация ранее вновь рекомендовала авиакомпании iFly пересадить пассажиров в Египет на рейсы других российских компаний, а также начать проработку вопроса вывоза туристов из страны. Рейсы авиакомпании из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
  • Новости
  • Египет
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров