"Размер маловат": Немцы высмеяли Шольца, напомнив ему, что он "ничего не решает" в конфликте на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц стал объектом насмешек со стороны читателей немецкого издания Die Welt. Поводом для язвительных шуток оказалось его заявление о возможности диалога с Россией "в долгосрочной перспективе" после завершения спецоперации на Украине.

"Господин Шольц, вы вообще ничего не решаете в этом конфликте. Это дело США и России. К сожалению, размер маловат", — высказался юзер в комментариях под новостью.

"Просто замечательно, наш великий Олаф "Двойной удар" Шольц видит себя, видимо, Карлом Смелым или что-то в этом роде", — сыронизировал другой.

Многие пользователи заметили, что действия немецких властей значительно подорвали доверие со стороны Москвы, особенно после того, как экс-канцлер Германии Ангела Меркель "потерпела фиаско" из-за Минских соглашений. В связи с этим, по их мнению, какие-либо заявления политика о контакте с РФ выглядят смешными. Кто-то из комментаторов вообще усомнился в том, что российский президент Владимир Путин осведомлён о существовании Шольца.