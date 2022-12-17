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17 декабря, 13:08

Во Владивостоке загорелся склад на площади более тысячи квадратных метров

Во Владивостоке загорелся склад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Склад горит во Владивостоке. Видео © Telegram / vtoryakvdk

"Сегодня в 13:30 (мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной в г. Владивостоке", — говорится в сообщении.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, горели стены и кровля помещения. В настоящий момент площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. Из-за огня обрушилась кровля, уточнили в региональном главке МЧС. В тушении задействовано 12 единиц техники и 42 человека личного состава, о пострадавших пока не сообщается.

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Обложка ©

Telegram / vtoryakvdk

Светлана Оперук

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