Россиянам посоветовали защищаться от гриппа, как от СПИДа

Снизить риск заражения гриппом можно, воспользовавшись маской. Это как применение презервативов для защиты от СПИДа, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru.

"Насчёт масок, это как с презервативами рекомендация. Если СПИДа не боитесь, можете не использовать. По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, стопроцентной гарантии нет, но всё-таки предохраняет", — сказал он.

Звонков посоветовал потерпеть дискомфорт от маски, чтобы защитить себя и окружающих. Он отметил, что целый день носить презерватив тоже некомфортно, но это лучший способ обезопасить себя от заболеваний, передающихся половым путём.