Россиянам посоветовали защищаться от гриппа, как от СПИДа
Терапевт Звонков: Маска защищает от гриппа, как презерватив от СПИДа
Снизить риск заражения гриппом можно, воспользовавшись маской. Это как применение презервативов для защиты от СПИДа, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru.
"Насчёт масок, это как с презервативами рекомендация. Если СПИДа не боитесь, можете не использовать. По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, стопроцентной гарантии нет, но всё-таки предохраняет", — сказал он.
Звонков посоветовал потерпеть дискомфорт от маски, чтобы защитить себя и окружающих. Он отметил, что целый день носить презерватив тоже некомфортно, но это лучший способ обезопасить себя от заболеваний, передающихся половым путём.
Ранее вирусолог объяснил, почему грипп в этом году переносится тяжело. По словам Петра Чумакова, коллективный иммунитет россиян к этой болезни сильно ослаб.
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Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл