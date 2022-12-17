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17 декабря, 13:34

Россиянам посоветовали защищаться от гриппа, как от СПИДа

Терапевт Звонков: Маска защищает от гриппа, как презерватив от СПИДа

Снизить риск заражения гриппом можно, воспользовавшись маской. Это как применение презервативов для защиты от СПИДа, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru.

"Насчёт масок, это как с презервативами рекомендация. Если СПИДа не боитесь, можете не использовать. По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, стопроцентной гарантии нет, но всё-таки предохраняет", — сказал он.

Звонков посоветовал потерпеть дискомфорт от маски, чтобы защитить себя и окружающих. Он отметил, что целый день носить презерватив тоже некомфортно, но это лучший способ обезопасить себя от заболеваний, передающихся половым путём.

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Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Светлана Оперук

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