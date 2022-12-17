В этом году россияне тяжелее переносят грипп, потому как несколько лет не сталкивались с ним, находясь на локдауне. Поэтому теперь, когда коллективный иммунитет ослаб, бороться с инфекцией стало намного сложнее, болезнь может протекать в тяжёлой форме. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков.

"Во время ковидной пандемии у нас почти два года не было вспышки гриппа, потому что мы соблюдали дистанцию и носили маски, были локдауны. У гриппа просто не было возможности прорваться и начать какое-то масштабное наступление. Поэтому коллективный иммунитет очень сильно ослаб, мы оказались обезоружены перед гриппом", — сказал Чумаков в беседе с радио "Комсомольская правда".

Он назвал и ещё одну причину: сам по себе штамм вируса свиного гриппа переносится обычно более тяжело по сравнению с другими.