В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена городская больница
При обстреле со стороны ВСУ Будённовского района Донецка оказалось повреждено здание городской больницы. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что в результате атаки украинских войск также пострадало несколько жилых домов.
"Повреждения получили три дома частного сектора, три многоквартирных жилых дома, здание городской больницы № 16. Выбито остекление окон, осколками посечены фасады зданий", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военнослужащие обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО "Град".
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin