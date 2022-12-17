В Санкт-Петербурге на Египетский мост вернули обновлённых сфинксов

Спустя три месяца работ на Египетский мост в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вернули отреставрированных сфинксов, пишет газета "Петербургский дневник".

Скульптуры начали восстанавливать в сентябре. До этого на них обнаружили очаги коррозии, утрату позолоты деталей декоративных элементов, а также повреждения на красочном покрытии. В Государственном музее городской скульптуры рассказали, что реставраторы очищали скульптуры щадящим методом, их отгрунтовали и покрасили, а после произвели золочение толщиной четыре микрона.

Скульптуры установили на Египетском мосту в августе 1826 года. Их создал скульптор Павел Соколов. Один сфинкс весит почти две тонны.