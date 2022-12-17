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17 декабря, 13:57

В Санкт-Петербурге на Египетский мост вернули обновлённых сфинксов

<p>В Санкт-Петербурге на Египетский мост вернули обновлённых сфинксов. Обложка © "Петербургский дневник" / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-12-17/otrestavrirovannye-sfinksy-vernulis-na-egipetskiy-most" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Глуз</a></p>

В Санкт-Петербурге на Египетский мост вернули обновлённых сфинксов. Обложка © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Спустя три месяца работ на Египетский мост в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вернули отреставрированных сфинксов, пишет газета "Петербургский дневник".

Скульптуры начали восстанавливать в сентябре. До этого на них обнаружили очаги коррозии, утрату позолоты деталей декоративных элементов, а также повреждения на красочном покрытии. В Государственном музее городской скульптуры рассказали, что реставраторы очищали скульптуры щадящим методом, их отгрунтовали и покрасили, а после произвели золочение толщиной четыре микрона.

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Скульптуры установили на Египетском мосту в августе 1826 года. Их создал скульптор Павел Соколов. Один сфинкс весит почти две тонны.

Ранее Лайф сообщал о том, что петербургские реставраторы при помощи эндоскопа смогли понять, как устроена третья точка опоры Медного всадника.

Илья Суриков

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