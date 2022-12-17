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17 декабря, 14:45

Президент КХЛ Морозов: Овечкин может обойти Гретцки по числу голов в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин может обойти канадца Уэйна Гретцки по числу голов в Национальной хоккейной лиге. Об этом заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов. Он подчеркнул, что верит в это, и пожелал Овечкину успехов, а также отметил, что нападающий может догнать в этом плане Горди Хоу.

"Когда это случится, тогда и случится. Не надо зацикливаться на сегодняшнем дне. Это произойдёт в любом случае. А когда произойдёт, тогда мы будем радоваться и поздравлять. Специальное поздравление сейчас не готовлю. Сделаю это, когда он обойдёт Уэйна Гретцки", — цитирует Морозова издание "Спорт-Экспресс".

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Ранее Лайф писал, что Овечкин сравнялся с канадцем Бобби Орром по голевым передачам в НХЛ. Российский хоккеист оказался на 70-м месте в истории Национальной хоккейной лиги.

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ТАСС / AP / Nick Wass

Никита Осипов

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