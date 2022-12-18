Стало известно о конфликте марокканского игрока и главы ФИФА после матча за бронзу ЧМ

Игрок сборной Марокко Ашраф Хакими оскорбил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после матча за третье место чемпионата мира в Катаре против команды Хорватии. О деталях инцидента сообщает портал NOS.

Источник издания утверждает, что после матча, в котором марокканцы одержали поражение, Хакими подбежал к Инфантино в подтрибунном помещении. Футболист утверждал, что ФИФА не желает видеть Марокко на пьедестале. Поводом для таких высказываний послужил не назначенный во втором тайме пенальти в ворота сборной Хорватии. Кроме этого, полузащитник был недоволен выбором арбитров на данную игру.

"Хакими говорил очень, очень громко. Он сказал: "Уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?". Затем Инфантино вышел из подтрибунного помещения, и толпа освистала его", — рассказал свидетель конфликта, корреспондент шведского издания SVT Sports Йохан Кючюкаслан.

Известно, что сам Инфантино спокойной отнёсся к этому эмоциональному всплеску игрока. После этого Хакими увели в раздевалку.