Беженка с Украины вернулась из Британии из-за "невыносимых условий"

Беженка с Украины Наталья Тараненко решила вернуться на родину после полугода проживания в британской квартире. Условия жизни там она назвала невыносимыми, пишет Gazette and Herald.

Тараненко жила в городе Троубридж на юге Англии около полугода с тремя детьми. Она заявила, что семье так и не удалось отыскать подходящее жильё.

"Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счёт за электричество составил 300 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей. — Прим. ред.)", — заявила женщина.

Она также рассказала, что из-за высокой влажности в квартире образовалась плесень, дети постоянно кашляли. По словам Тараненко, она так и не сумела найти подходящее жильё, равно как и устроиться на работу. Всё это сподвигло женщину вместе с детьми вернуться домой. Однако она заявила, что мечтает о возвращении в Великобританию, в тот же Троубридж, чтобы найти арендодателя "с добрым сердцем" и переждать, пока дома вновь не станет безопасно.