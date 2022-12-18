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18 декабря, 04:58
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Беженка с Украины вернулась из Британии из-за "невыносимых условий"

<p>Наталья Тараненко с детьми. Фото @ <a href="https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gazetteandherald</a></p>

Наталья Тараненко с детьми. Фото @ Gazetteandherald

Беженка с Украины Наталья Тараненко решила вернуться на родину после полугода проживания в британской квартире. Условия жизни там она назвала невыносимыми, пишет Gazette and Herald.

Тараненко жила в городе Троубридж на юге Англии около полугода с тремя детьми. Она заявила, что семье так и не удалось отыскать подходящее жильё.

"Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счёт за электричество составил 300 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей. — Прим. ред.)", — заявила женщина.

Она также рассказала, что из-за высокой влажности в квартире образовалась плесень, дети постоянно кашляли. По словам Тараненко, она так и не сумела найти подходящее жильё, равно как и устроиться на работу. Всё это сподвигло женщину вместе с детьми вернуться домой. Однако она заявила, что мечтает о возвращении в Великобританию, в тот же Троубридж, чтобы найти арендодателя "с добрым сердцем" и переждать, пока дома вновь не станет безопасно.

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Ранее стало известно, что в Израиле из государственного жилья выселяют сто украинских беженцев. Их об этом предупредили только за неделю.

Анатолий Симоненко

Комментарий

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Andrew Vladimirovichвчера в 05:13

Напишите лучше про российскую маму с тремя детьми, которая живёт за чертой бедности, в маленьком ветхом домике, с печкой на дровах, туалетом на улице. Вот зачем нам эта Наташа из Украины, у нас своих проблем уже нет? Давайте дома стараться сделать лучше, а не злорадствовать, как на Украине и ес прлхо жить стало. У нас, что рай уже наступил?

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