Мирошник назвал ошибкой включение Донбасса в состав УССР
Решение советского руководства включить Донбасс в состав Украинской ССР можно считать политической ошибкой. Такое мнение высказал бывший посол республики в Москве Родион Мирошник.
"Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от российского государства", — приводит РИА "Новости" его слова.
Мирошник отметил, что Донбасс получил развитие "за счёт российского государственного подхода и стратегии". Когда этот регион России будет полностью освобождён, его восстановят "на благо большого русского народа и русского государства".
Политик высказал уверенность в том, что Донбасс займёт достойное место среди регионов России, как это и предвидел Пётр Первый.
Как сообщал Лайф, ранее Мирошник заявил, что, договорившись с западными странами, Польша уже пытается "тихо аннексировать" соседние регионы Украины.
ТАСС / Максим Григорьев