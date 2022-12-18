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Регион
Опубликовано 18 декабря 2022, 04:54
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Мирошник назвал ошибкой включение Донбасса в состав УССР

Решение советского руководства включить Донбасс в состав Украинской ССР можно считать политической ошибкой. Такое мнение высказал бывший посол республики в Москве Родион Мирошник.

"Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от российского государства", — приводит РИА "Новости" его слова.

Мирошник отметил, что Донбасс получил развитие "за счёт российского государственного подхода и стратегии". Когда этот регион России будет полностью освобождён, его восстановят "на благо большого русского народа и русского государства".

Политик высказал уверенность в том, что Донбасс займёт достойное место среди регионов России, как это и предвидел Пётр Первый.

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Как сообщал Лайф, ранее Мирошник заявил, что, договорившись с западными странами, Польша уже пытается "тихо аннексировать" соседние регионы Украины.

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ТАСС / Максим Григорьев

Андрей Григорьев
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