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Опубликовано 17 декабря 2022, 21:49

Тренер сборной Хорватии прокомментировал третье место команды на ЧМ-2022

Тренер сборной Хорватии Далич: Команда получила бронзу с золотым отливом на ЧМ-2022

Сборная Хорватии на чемпионате мира по футболу в Катаре получила бронзу с золотым отливом. Об этом заявил тренер команды Златко Далич, комментируя победу над Марокко в матче за третье место.

"Это бронза с золотым отливом. Очень сложный матч, но мы завоевали медали для всего хорватского народа, для всех, кто поддерживает нас. За два турнира мы взяли две медали", — цитирует Далича официальный сайт Международной федерации футбола (FIFA).

Тренер подчеркнул, что мало кто ожидал от страны такой игры. Он поблагодарил футболистов за усердную работу и подчеркнул, что получить бронзовую медаль на подобном турнире превосходно. При этом Далич посвятил победу Мирославу Блажевичу — именно под его руководством сборная завоевала первую награду в рамках мундиаля в 1998 году.

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Ранее Лайф уже писал, что Хорватия стала бронзовым призёром чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча с Марокко, которая прошла в субботу на стадионе "Халифа" в Дохе, закончилась со счётом 2:1.

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ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Никита Осипов
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