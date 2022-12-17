Тренер сборной Хорватии прокомментировал третье место команды на ЧМ-2022

Сборная Хорватии на чемпионате мира по футболу в Катаре получила бронзу с золотым отливом. Об этом заявил тренер команды Златко Далич, комментируя победу над Марокко в матче за третье место.

"Это бронза с золотым отливом. Очень сложный матч, но мы завоевали медали для всего хорватского народа, для всех, кто поддерживает нас. За два турнира мы взяли две медали", — цитирует Далича официальный сайт Международной федерации футбола (FIFA).

Тренер подчеркнул, что мало кто ожидал от страны такой игры. Он поблагодарил футболистов за усердную работу и подчеркнул, что получить бронзовую медаль на подобном турнире превосходно. При этом Далич посвятил победу Мирославу Блажевичу — именно под его руководством сборная завоевала первую награду в рамках мундиаля в 1998 году.