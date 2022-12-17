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17 декабря, 17:11

"Хороший мужик был": Костя Цзю поделился воспоминаниями о бывшем тренере по боксу Белове

Умер тренер Валерий Белов, воспитавший именитых российских боксёров Цзю и Поветкина

<p>Валерий Белов. Обложка © ТАСС / Белоусов Виталий</p>

Валерий Белов. Обложка © ТАСС / Белоусов Виталий

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал смерть заслуженного тренера Советского Союза Валерия Белова. Его слова приводит телеканал "360". С Валерием Ивановичем Цзю был знаком с 1986 года, то есть 36 лет. Под чутким руководством наставника в своё время он смог попасть в сборную СССР и выиграть многочисленные турниры.

"Мы с ним работали вместе очень много. <...> Хороший мужик был, на мероприятии три дня назад вспоминал его тёплым словом", — сказал Цзю.

О смерти Белова Федерация бокса России сообщила днём 17 декабря. Причина смерти тренера не уточняется, ему было 75 лет. Наряду с Цзю Валерий Иванович готовил к профессиональным боям Александра Поветкина, Дениса Лебедева, Романа Романчука, Андрея Мишина, Владимира Крутоуса. Среди наград Белова — орден "Звезда Отечества", медаль "За доблестный труд" и другие знаки отличия.

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Наталья Исакова

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