В Лондоне женщина погибла во время давки на концерте певца Asake

В Лондоне женщина погибла во время давки на концерте нигерийского певца Asake, который состоялся 15 декабря. Об этом говорится в заявлении городской полиции. Всё случилось на крупной концертной площадке британской столицы O2 Academy Brixton. По данным правоохранителей, большое количество людей пытались прорваться внутрь.

Они подчеркнули, что продолжают помогать близким погибшей. Ещё две женщины в возрасте 21 года и 23 лет, которые пострадали в результате инцидента, находятся в критическом состоянии. В ведомстве добавили, что знают о видео в социальных сетях, на котором офицер толкает женщину со ступенек. Этот вопрос был рассмотрен, доказательств неправомерных действий нет, отметили полицейские. Между тем сотрудники по-прежнему работают на месте происшествия и пытаются разобраться в причинах случившегося.