"Скопление глупых решений": Французы осудили поддержавшего антироссийские санкции Макрона

В Twitter пользователи из Франции осудили президента Эмманюэля Макрона, который поддержал новые антироссийские санкции ЕС. Комментаторы пишут, что эти ограничения обернулись против самих же европейцев.

"Обычно умные люди учатся на своих ошибках и умеют вовремя остановиться. Но так делают только умные", — отметила одна из пользовательниц.

"Скопление глупых решений, которые оборачиваются против европейцев! Эта брюссельская камарилья разрушает Европу", — возмутился другой.

"Поскольку мне нравится злить Путина и я не против потопить мою страну и моих нищих людей, я запускаю новый пакет сумасшедших санкций!" — иронично высказался ещё один.

"А Франция и НАТО заплатили какую-то цену за уничтожение Ливии?" — интересуются люди.

"Неужели французы верят всему, что он говорит?" — спросил ещё один пользователь.

"Вы считаете, что действия России необоснованны? А как же массовые убийства русскоязычных на Украине с 2014 года, продвижение НАТО в страну, которая по соглашению должна оставаться нейтральной? Этот девятый пакет санкций, как обычно, обернётся против нас. Вы — худшая катастрофа, с которой Франция столкнулась в XXI веке", — написал комментатор.