Свыше 30 членов ВТО потребовали от США объяснений по поводу политики госзакупок

Более 30 членов Всемирной торговой организации (ВТО) потребовали от Америки объяснений по поводу политики госзакупок. Об этом заявили в Министерстве коммерции Китайской Народной Республики.

"32 члена ВТО направили США свыше двух тысяч письменных вопросов, касающихся соответствия правилам ВТО недавно представленных США закона о снижении инфляции, закона о чипах и связанных с ними мер, а также относительно политики госзакупок США и обобщения национальной безопасности", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что КНР двумя партиями направила США 312 запросов, представляя предложения предприятий. Вашингтон должен письменно ответить на все обращения. В ходе заседаний ВТО выступил постпред Китая при организации Ли Чэнган, он перечислил односторонние и протекционистские шаги, к которым прибегает Америка, в их числе крупномасштабная дискриминационная политика выплат, высокие таможенные пошлины и незаконное применение мер экспортного контроля.

По его мнению, Штаты не придерживаются многосторонней торговой системы и пренебрегают правилами рынка, а это оказывает влияние на стабильность глобальных производственных цепочек. Между тем члены ВТО схожи во мнении по поводу экономической стратегии Штатов. Евросоюз, Южная Корея, Япония, Канада, Новая Зеландия, Бразилия, Южная Африка и Турция обеспокоены влиянием подобной американской политики на многостороннюю торговую систему.