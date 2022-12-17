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17 декабря, 16:06

В РФ сочли актом цензуры приостановку лицензий шести русскоязычных каналов в Молдавии

Приостановку лицензий шести русскоязычных телеканалов в Молдавии в России воспринимают как беспримерный акт политической цензуры. Об этом сказано в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики", — говорится в заявлении.

Глава СЖР заявил о нарушении прав русскоязычного населения Молдавии после закрытия каналов

Глава СЖР заявил о нарушении прав русскоязычного населения Молдавии после закрытия каналов

Также дипломат указала, что данное решение молдавских властей лишит миллионы русскоговорящих жителей последних источников новостного контента на предпочитаемом языке. Она добавила, что Кишинёв в данном случае прикрывается мнимой заботой о защите граждан от "недостаточно корректных" интерпретаций событий в мире и стране.

"Сотни журналистов волею заигравшихся в цензоров политиков в одночасье лишатся работы", — указала она.

Ранее Лайф сообщал, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии приостановила действие лицензий шести телевизионных каналов, которые якобы некорректно освещали украинские события. В список попали "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", ТВ-6, Orhei TV.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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