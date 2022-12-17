В РФ сочли актом цензуры приостановку лицензий шести русскоязычных каналов в Молдавии
Приостановку лицензий шести русскоязычных телеканалов в Молдавии в России воспринимают как беспримерный акт политической цензуры. Об этом сказано в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики", — говорится в заявлении.
Также дипломат указала, что данное решение молдавских властей лишит миллионы русскоговорящих жителей последних источников новостного контента на предпочитаемом языке. Она добавила, что Кишинёв в данном случае прикрывается мнимой заботой о защите граждан от "недостаточно корректных" интерпретаций событий в мире и стране.
"Сотни журналистов волею заигравшихся в цензоров политиков в одночасье лишатся работы", — указала она.
Ранее Лайф сообщал, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии приостановила действие лицензий шести телевизионных каналов, которые якобы некорректно освещали украинские события. В список попали "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", ТВ-6, Orhei TV.
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