В РФ сочли актом цензуры приостановку лицензий шести русскоязычных каналов в Молдавии

Приостановку лицензий шести русскоязычных телеканалов в Молдавии в России воспринимают как беспримерный акт политической цензуры. Об этом сказано в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики", — говорится в заявлении.

Также дипломат указала, что данное решение молдавских властей лишит миллионы русскоговорящих жителей последних источников новостного контента на предпочитаемом языке. Она добавила, что Кишинёв в данном случае прикрывается мнимой заботой о защите граждан от "недостаточно корректных" интерпретаций событий в мире и стране.

"Сотни журналистов волею заигравшихся в цензоров политиков в одночасье лишатся работы", — указала она.