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17 декабря, 15:49

Лидер Перу Болуарте призвала конгресс одобрить проведение досрочных выборов президента

Лидер Перу Дина Болуарте настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов президента из-за непрекращающихся протестов. Об этом стало известно в ходе общения главы государства с журналистами.

"Я требую, чтобы вы [конгрессмены] уделили внимание голосованию по досрочным выборам. 83% населения просит провести досрочные выборы. Конгрессмены, не надо политической мести и личных интересов, не будьте слепыми, посмотрите на население и действуйте, как того требует от вас народ", — подчеркнула она.

Болуарте добавила, что Перу является страной, в которой решаются проблемы, для этого и избрали конгресс. Президент потребовала от парламентариев не манипулировать людьми.

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Напомним, Болуарте уже призывала парламент провести выборы раньше на фоне протестов. Она заверила, что насилие не положит конец законному правительству.

Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Республики Перу в начале декабря объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помогли даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начались массовые протесты, из-за чего Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧП. Следующие выборы главы государства пока назначены на 2024 год.

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ТАСС / ЕРА / PAOLO AGUILAR

Никита Осипов

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