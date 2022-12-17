Лидер Перу Болуарте призвала конгресс одобрить проведение досрочных выборов президента

Лидер Перу Дина Болуарте настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов президента из-за непрекращающихся протестов. Об этом стало известно в ходе общения главы государства с журналистами.

"Я требую, чтобы вы [конгрессмены] уделили внимание голосованию по досрочным выборам. 83% населения просит провести досрочные выборы. Конгрессмены, не надо политической мести и личных интересов, не будьте слепыми, посмотрите на население и действуйте, как того требует от вас народ", — подчеркнула она.

Болуарте добавила, что Перу является страной, в которой решаются проблемы, для этого и избрали конгресс. Президент потребовала от парламентариев не манипулировать людьми.