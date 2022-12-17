Лидер Перу Болуарте призвала конгресс одобрить проведение досрочных выборов президента
Лидер Перу Дина Болуарте настойчиво попросила конгресс одобрить проведение досрочных выборов президента из-за непрекращающихся протестов. Об этом стало известно в ходе общения главы государства с журналистами.
"Я требую, чтобы вы [конгрессмены] уделили внимание голосованию по досрочным выборам. 83% населения просит провести досрочные выборы. Конгрессмены, не надо политической мести и личных интересов, не будьте слепыми, посмотрите на население и действуйте, как того требует от вас народ", — подчеркнула она.
Болуарте добавила, что Перу является страной, в которой решаются проблемы, для этого и избрали конгресс. Президент потребовала от парламентариев не манипулировать людьми.
Напомним, Болуарте уже призывала парламент провести выборы раньше на фоне протестов. Она заверила, что насилие не положит конец законному правительству.
Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Республики Перу в начале декабря объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помогли даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начались массовые протесты, из-за чего Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧП. Следующие выборы главы государства пока назначены на 2024 год.
ТАСС / ЕРА / PAOLO AGUILAR