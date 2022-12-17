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17 декабря, 15:26

Американская компания отправит в Берлин группу для расследования инцидента с аквариумом

Американская компания Reynolds Polymer Technology, которая участвовала в постройке лопнувшего в Берлине 16-метрового аквариума, направит группу для расследования ЧП. Об этом говорится в публикации rbb24. В самой организации пока не торопятся раскрывать, что именно привело к трещине в стекле.

"После масштабного инцидента с аквариумом компания Reynolds Polymer, участвовавшая в строительстве, отправила в Берлин следственную группу. Отель, в котором стоял аквариум, будет закрыт до особого распоряжения. Вестибюль сильно разрушен", — сказано в сообщении радиостанции.

При этом зданию, в котором находилось сооружение, не грозит обрушение. В результате ЧП удалось спасти одно потомство рыб, их перевезли в специальные учреждения.

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Как сообщал Лайф, в берлинском отеле Dom Aquaree разбился 16-метровый аквариум, в котором находилось полторы тысячи рыб. В результате инцидента пострадало два человека. Архитектор аквариума оказался русским. Он рассказал, что отель, в котором произошло ЧП, находится в эксплуатации на протяжении 20 лет.

Обложка ©

ТАСС / АР / Christoph Soeder

Никита Осипов

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