МИД РФ призвали отреагировать на скандальную выходку немецкого посла в московском соборе

В минувшую субботу, 10 декабря, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр негативно высказался в отношении российской СВО на Украине. Причём в качестве площадки для выступления он почему-то выбрал лютеранский собор святых апостолов Петра и Павла в центре Москвы. Комментируя выходку дипломата, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников призвал МИД РФ разобраться в ситуации.

"Храм — место молитвы и духовного сосредоточения, а не место для политических агитаций и акций любого рода. Предваряя посвящённый светлому празднику Рождества концерт политической прокламацией, господин посол не пытался ли таким образом неудачно повторить выступления представителей компартии на массовых мероприятиях в столь нелюбимом в современной Европе СССР? <...> Надеюсь, что российские дипломаты не оставят произошедшее без соответствующей реакции", — приводит пресс-служба РАРС слова Мельникова.

Без внимания выходку немецкого посла также не оставил и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он отметил, что дипломаты разных государств, работающие в нашей стране, далеко не всегда соблюдают нормы профессионального этикета, из-за чего нередко попадают в скандалы. К примеру, в августе этого года консул Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила русофобскую истерику в одном из отелей, напомнил Брод. Такие выходки, по его словам, свидетельствуют о полной профнепригодности дипломатов. При этом Гайр, как подчеркнул член СПЧ, перешёл "красные линии", дав политизированную и необъективную оценку СВО.