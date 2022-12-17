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17 декабря, 14:56

Daily Mail: Карл III пригласит на коронацию принца Гарри и Меган Маркл

Карл III намерен пригласить на коронацию принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Об этом сообщила газета Daily Mail.

"Король Карл протянул оливковую ветвь Гарри и Меган, пообещав, что они будут приглашены на его коронацию, несмотря на последствия их взрывного документального фильма Netflix", — говорится в публикации.

Официальные приглашения на церемонию коронации, которая состоится 6 мая 2023 года, пока не разосланы.

Карлу III напророчили судьбу последнего британского монарха

Карлу III напророчили судьбу последнего британского монарха

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи 8 сентября. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монарха, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал. Туда же срочно отправились остальные трое детей королевы и её внуки, включая принца Гарри. Тем временем королём Великобритании стал принц Чарльз.

Обложка ©

ТАСС / AP / Matt Dunham

Светлана Оперук

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