Daily Mail: Карл III пригласит на коронацию принца Гарри и Меган Маркл

Карл III намерен пригласить на коронацию принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Об этом сообщила газета Daily Mail.

"Король Карл протянул оливковую ветвь Гарри и Меган, пообещав, что они будут приглашены на его коронацию, несмотря на последствия их взрывного документального фильма Netflix", — говорится в публикации.