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17 декабря, 14:55

На складе во Владивостоке, где произошёл крупный пожар, не было сигнализации

На складе по улице Карьерной во Владивостоке, где вечером 17 декабря произошло крупное возгорание, отсутствовала пожарная сигнализация. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Приморского края.

"По предварительной информации, на объектах отсутствовала противопожарная сигнализация. Прокуратура Первореченского района города Владивостока поставила на контроль установление причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего", — говорится в сообщении.

Тем временем региональный главк МЧС сообщил о полной ликвидации открытого горения.

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе во Владивостоке

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе во Владивостоке

Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре на складе во Владивостоке и публиковал кадры с места событий. О пострадавших не сообщается.

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Пресс-служба МЧС РФ по Приморскому краю

Артур Белкин

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