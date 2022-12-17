На складе во Владивостоке, где произошёл крупный пожар, не было сигнализации
На складе по улице Карьерной во Владивостоке, где вечером 17 декабря произошло крупное возгорание, отсутствовала пожарная сигнализация. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Приморского края.
"По предварительной информации, на объектах отсутствовала противопожарная сигнализация. Прокуратура Первореченского района города Владивостока поставила на контроль установление причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего", — говорится в сообщении.
Тем временем региональный главк МЧС сообщил о полной ликвидации открытого горения.
Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре на складе во Владивостоке и публиковал кадры с места событий. О пострадавших не сообщается.
Пресс-служба МЧС РФ по Приморскому краю