Глава СЖР заявил о нарушении прав русскоязычного населения Молдавии после закрытия каналов
Закрытие шести телевизионных каналов властями Молдавии является нарушением прав русскоязычного населения страны. Об этом RT заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
"Очередное вопиющее нарушение прав русскоязычного населения, нарушение всех принципов свободы слова и свободы распространения информации. Ситуация абсолютно неприемлемая. Думаю, что среагирует МИД", — отметил он.
Соловьёв также заявил, что СЖР обратится во все международные журналистские и правозащитные организации.
Ранее Лайф сообщал, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии приостановила действие лицензий шести телевизионных каналов, которые якобы некорректно освещали украинские события. В список попали "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", "ТВ-6", Orhei TV.
ТАСС / Zuma