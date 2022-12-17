Глава СЖР заявил о нарушении прав русскоязычного населения Молдавии после закрытия каналов

Закрытие шести телевизионных каналов властями Молдавии является нарушением прав русскоязычного населения страны. Об этом RT заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

"Очередное вопиющее нарушение прав русскоязычного населения, нарушение всех принципов свободы слова и свободы распространения информации. Ситуация абсолютно неприемлемая. Думаю, что среагирует МИД", — отметил он.

Соловьёв также заявил, что СЖР обратится во все международные журналистские и правозащитные организации.