Bloomberg: Запасы оружия США истощаются из-за поставок "ненасытной" Украине
Из-за военной помощи Украине в США истощаются запасы вооружения и страна не может их восполнить. Об этом в публикации сообщили обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд.
"Поскольку Украина продолжает настаивать на всё большем и более совершенном вооружении, перед США возникает риск того, что их собственные арсеналы некоторых типов наземного вооружения окажутся истощёнными", — сказано в материале.
Авторы статьи считают, что это вызов как для союзников по НАТО, которые дают серьёзные обязательства и значительную военную помощь Вооружённым силам Украины, так и для самих ВСУ, которые сталкиваются с дефицитом оружия.
А истощение запасов для США грозит неспособностью противостоять Китаю и Северной Корее в случае угрозы с их стороны, пишут авторы издания. Они считают, что уязвимость Штатов проявляется в том, что они не готовы производить простое вооружение: снаряды, танки и переносные ракетные комплексы, которые очень нужны Украине.
В статье сказано, что с начала украинского кризиса США передали ВСУ более миллиона 155-миллиметровых снарядов, 180 тысяч 105-миллиметровых, около десяти тысяч "Джавелинов" и "Стингеров".
Авторы материала считают, что проблемы уже обнажают "ненасытные потребности" Украины. Они процитировали замминистра обороны США по вопросам снабжения Уильяма Ла Планта, который заявил о неготовности страны к "взрыву" в Индо-Тихоокеанском регионе и призвал вести бережливую экономику.
Ранее Лайф писал о том, что в странах НАТО наблюдается острая нехватка оружия и боеприпасов по причине их поставок Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит.
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