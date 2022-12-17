Bloomberg: Запасы оружия США истощаются из-за поставок "ненасытной" Украине

Из-за военной помощи Украине в США истощаются запасы вооружения и страна не может их восполнить. Об этом в публикации сообщили обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд.

"Поскольку Украина продолжает настаивать на всё большем и более совершенном вооружении, перед США возникает риск того, что их собственные арсеналы некоторых типов наземного вооружения окажутся истощёнными", — сказано в материале.

Авторы статьи считают, что это вызов как для союзников по НАТО, которые дают серьёзные обязательства и значительную военную помощь Вооружённым силам Украины, так и для самих ВСУ, которые сталкиваются с дефицитом оружия.

А истощение запасов для США грозит неспособностью противостоять Китаю и Северной Корее в случае угрозы с их стороны, пишут авторы издания. Они считают, что уязвимость Штатов проявляется в том, что они не готовы производить простое вооружение: снаряды, танки и переносные ракетные комплексы, которые очень нужны Украине.

В статье сказано, что с начала украинского кризиса США передали ВСУ более миллиона 155-миллиметровых снарядов, 180 тысяч 105-миллиметровых, около десяти тысяч "Джавелинов" и "Стингеров".

Авторы материала считают, что проблемы уже обнажают "ненасытные потребности" Украины. Они процитировали замминистра обороны США по вопросам снабжения Уильяма Ла Планта, который заявил о неготовности страны к "взрыву" в Индо-Тихоокеанском регионе и призвал вести бережливую экономику.