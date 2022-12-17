Полиция ФРГ нашла большую часть похищенного из сокровищницы "Зелёный свод" в 2019 году

Правоохранители Германии нашли значительную часть похищенного в 2019 году из сокровищницы "Зелёный свод" в Дрездене. Об этом сообщает портал Focus Online.

"Примерно через три года после ограбления "Зелёного свода" в Дрездене следователи нашли большую часть награбленного. Полиция и прокуратура заявили, что в субботу вечером в Берлине была изъята 31 отдельная деталь", — говорится в публикации.

Сокровищница была взломана 25 ноября 2019 года. Преступники сделали топором дыру в витрине и забрали драгоценности. Найти украденное удалость благодаря предварительным переговорам с адвокатами подозреваемых грабителей из клана Реммо.

Обнаруженные предметы были доставлены в Дрезден в сопровождении полицейских. Там проведут судебно-медицинскую экспертизу, а затем специалисты Государственного художественного собрания проверят их на подлинность. Судебный процесс над шестерыми подозреваемыми в серьёзных групповых кражах и поджогах идёт в Дрездене с начала 2022 года.