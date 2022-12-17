Против прыщей и целлюлита: Названа популярная процедура, которая убирает сразу несколько косметических проблем

Дарсонвализация поможет избавиться от ряда косметических проблем, в их числе — выпадение волос, целлюлит и прыщи. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач –дерматовенеролог-косметолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Валентина Альбова.

"Дарсонваль — это физиотерапевтический аппарат для воздействия на кожу импульсными токами высокого напряжения и малой силы с параллельным образованием озона. Использование дарсонваля справляется с огромным количеством косметических задач, при этом процедуры не вызывают дискомфорта и побочных эффектов", — отметила она.

Эксперт добавила, что в косметологии этот прибор также используют при лечении расширенных пор, нарушении роста волос, для улучшения тургора (эластичности) и цвета кожи, а также профилактики варикозного расширения век. При этом дарсонвализация проводится по чистой сухой коже. Если она пористая или жирная с сальным блеском, то рекомендуется нанести тальк или присыпку, подойдёт в том числе детская. При использовании этого прибора на лице следует полностью удалить макияж, умыться гелем или пенкой. Применение аппарата не подразумевает нанесения других косметических средств. Использование сывороток, масок, кремов под дарсонваль может вызвать дискомфорт и раздражение кожи, подчеркнула дерматовенеролог.

"По окончании процедуры необходимо очистить лицо — протереть лосьоном или умыть лицо с очищающим средством по типу кожи — и затем нанести увлажняющий крем. Озон, вырабатываемый во время процедуры, оказывает мощное бактерицидное действие, слегка подсушивает кожу. И чтобы избежать шелушения и сухости, необходимо завершать процедуру с использованием увлажняющих средств. Во время курса процедур можно делать маски", — добавила эксперт.

Дарсонваль для волос применяется также при чистой сухой коже головы. Это не значит, что её необходимо ежедневно мыть, но если пользоваться косметикой для укладки, то очищение придётся делать перед каждой процедурой. Косметолог обратила внимание на то, что при работе не затрагиваются зона позвоночника, области скопления лимфоузлов и проекции щитовидной железы.

По словам Альбовой, после процедуры на кожу головы нужно нанести сыворотку от выпадения волос, а при воздействии на зону с целлюлитом — крем или масло. Врач подчеркнула, что дарсонвализация противопоказана при онкологии, тромбофлебите, беременности и аритмии. При выборе аппарата стоит обращать внимание на некоторые характеристики, например количество насадок, так как от этого зависит функциональность дарсонваля.

"Токи дарсонваля — токи высокого напряжения. Следовательно, чем выше возможное напряжение, тем эффективнее получится результат процедур, требующих высоких показателей параметра. Обратите внимание, что выходное напряжение для бытовых аппаратов ограничено производителем, это сделано для безопасности пользователей", — добавила она.

Также не стоит забывать про частоту тока, оптимальная составляет 110+/-10 килогерц. Немаловажна безопасность и сертификация: наличие специальных документов подтверждает, что аппарат прошёл все необходимые испытания и проверки.