6 рабочих советов дерматологов, как вылечить "похмельную кожу" после попойки

Новогодние вечеринки — это веселье, но ровно до тех пор, пока не просыпаешься утром после с раскалывающейся от боли головой. А вечером ведь казалось, что шампанского или красного вина не бывает много... И хотя может быть сложно физически вытащить себя из постели, знайте, что ваша кожа тоже испытывает трудности и ей ой как нужна помощь.

Алкоголь может вызвать задержку воды на лице. После ночной попойки на следующее утро у вас могут появиться вздутие живота и отёчность. Алкоголь также вызывает обезвоживание. Оно может привести к потере влаги и сделать кожу тусклой, и даже морщины станут более выраженными Анжела Калья Голливудский косметолог

Спиртное также может усугубить существующие воспалительные заболевания кожи, такие как розацеа. "В случае с некоторыми людьми, склонными к розацеа, алкоголь способен усилить покраснение и привести к потенциальным вспышкам", — заметила доктор Мариса Гаршик, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка.

И поскольку период с 31 декабря по 8 января, по сути, один длинный праздник, которому предшествуют корпоративы, без советов экспертов не обойтись. Косметолог Анжела Калья и дерматолог Мариса Гаршик поделились лайфхаками по уходу за кожей наутро после убойной вечеринки. Рассказываем, как оживить тусклую, сухую, похмельную кожу.

Как привести кожу в порядок после алкоголя?

Для уменьшения отёчности на лице после корпоратива или новогодней ночи используйте роллер. Фото © Shutterstock

Утренний уход за кожей после похмелья не обходится без увлажнения. Чтобы восстановить водный баланс после алкогольных возлияний, важно пить много воды. Причём знающие люди начинают это делать ещё до того, как напьются. Напитать сухую или обезвоженную из-за употребления спиртного кожу помогут продукты с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота. Для уменьшения отёчности смело используйте роллер для массажа лица. Лайфхак от косметолога Кальи: предварительно охладите массажёр в морозилке.

Что не стоит делать с кожей при похмелье?

Когда мы в похмельном состоянии, мы нежны к себе, таким же добрым должно быть и отношение к коже. В течение нескольких дней после пьянки откажитесь от использования косметических продуктов с кислотами и ретинолом, так как кожа очень чувствительна, обезвожена. "Используйте нежные натуральные средства, которые действенны, но не повышают чувствительность липидного барьера", — предложила Калья.

Разумно также отказаться от жёсткого мыла и скрабов. При похмелье лучше всего выбирать мягкие очищающие средства, которые не стягивают кожу. А ещё, если вдруг после вечеринки планировали идти колоть инъекционные препараты, визит к косметологу необходимо перенести.

Алкоголь может увеличить риск появления синяков, поэтому, как правило, лучше не делать инъекции ботокса или филлеров на следующий день после ночной пьянки Мариса Гаршик Дерматолог

Что делать, чтобы похмелье не отразилось на коже?

Похмелье в любом случае отразится на коже, хотите вы этого или нет. Но можно заранее помочь себе — пить воду перед пьянкой для сохранения влаги на лице. Фото © Shutterstock