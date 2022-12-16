Астролог объяснила, в каких цветах знакам зодиака встречать Новый год, чтобы 2023-й был счастливым

Чтобы узнать, в одежду какого цвета каждый знак зодиака должен нарядиться вечером 31 декабря, нужно взглянуть на символ наступающего 2023-го — Чёрного Водяного Кролика. Это добродушный, спокойный и кроткий покровитель года, напомнила в беседе с Лайфом астролог, психолог Анна Гусева.

В чём встречать Новый год – 2023 : главные цвета

Главными цветами 2023-го астрологи называют чёрный, синий, голубой и все их оттенки. Именно эти цвета больше всего понравятся покровителю года, который в благодарность подарит вам и удачу в делах, и финансовую стабильность, и счастливую личную жизнь. Анна Гусева Астролог, психолог

В каком цвете встречать Новый год – 2023?

Чёрный цвет — символ королевской власти и мудрости, намёк на роскошь и утончённость. 2023 год можно смело встречать в чёрном наряде. Фото © Shutterstock

Чёрный цвет — цвет роскоши и утончённости, цвет планеты Сатурн. В нём точно можно встречать 2023-й! Маленькое чёрное платье — самый элегантный вариант женского новогоднего наряда. Раньше у некоторых народов чёрный цвет был символом королевской власти и мудрости. Чтобы этот цвет приносил только пользу, важно не забывать про самоограничения. Так, в наступающем году каждому из нас нужно быть внимательнее, сдержаннее, мягче — как к себе, так и к окружающим. "В любой непонятной ситуации мысленно представляйте себя в аристократичном чёрном платье и ведите себя так, как оно вам подскажет", — рекомендовала Анна Гусева.

Какой цвет одежды выбрать на Новый год – 2023?

Тем, кто против одежды "траурного" чёрного цвета в новогоднюю ночь, стоит обратить внимание на синий. Это цвет планеты Уран, имеет много оттенков, самый благородный из которых — королевский синий. "Этот цвет символизирует счастье. Если вы хотите, чтобы в вашем доме царили мир и гармония, зажигайте синие свечи. Синий цвет в новогоднем образе подарит вам мудрость и крепкое здоровье", — пообещала астролог.

Какой цвет надеть на Новый 2023 год?

Голубые наряды в новогоднюю ночь – 2023 могут надеть те, кто стремится к душевной чистоте и ясности. Фото © Shutterstock

Тем, кто стремится к ясности, душевной чистоте, нужно обратить внимание на голубые наряды. Это цвет интеллекта, стремления к идеалу. "Тем, кто находится на пути к своей заветной, голубой мечте, хорошо иметь талисман голубого цвета", — заметила психолог Анна Гусева.

Какого цвета аксессуары надеть на Новый год – 2023?

Выбрав основной цвет новогоднего образа, не забудьте добавить аксессуары или украшения того цвета, который соответствует вашему знаку зодиака. Анна Гусева Астролог, психолог

Счастливый цвет Овнов и Скорпионов — красный, цвет удачи и жизненной силы. Красный притягивает любовь, поэтому, если мечтаете о счастливых отношениях или замужестве, обязательно наденьте на себя аксессуар этого цвета.

Тельцам стоит обратить внимание на аксессуары розового цвета. Он принесёт удачу в любви и карьере. Розовый — цвет гармоничных отношений в паре, он особенно подходит тем, кто уже нашёл любовь, но мечтает о большей стабильности.

Близнецам, Львам и Стрельцам в новогоднюю ночь следует отдать предпочтение оттенкам жёлтого. Одно условие: для Близнецов они должны быть более холодными (лимонными), а для Львов и Стрельцов — более тёплыми (солнечными). Жёлтый символизирует богатство и особенно подходит тем, кто мечтает избавиться от проблем с деньгами и обрести финансовое благополучие.

Счастливые цвета для людей, рождённых под знаком зодиака Рак, — белый и серебряный. Белый — цвет чистоты и новых начинаний. Чтобы 2023-й принёс успехи в делах, этим представителям стихии Воды хорошо добавить к новогоднему образу аксессуар белого цвета.

Девы могут выбирать для новогодней вечеринки любой оттенок синего. Это цвет, который поможет представителям земной стихии проявить все свои лучшие качества. Это цвет силы и амбиций Дев. Вы Дева и хотите добиться большего? Носите почаще одежду синего цвета.

Весам и Рыбам следует отдать предпочтение оттенкам оранжевого. Это цвет Венеры — главной планеты этих представителей стихий Воздуха и Воды. Оранжевый даёт мотивацию и нацеленность на успех, он сделает Весов и Рыб собраннее, а их интуицию — более чуткой.

Счастливый цвет Козерогов — фиолетовый. Он символизирует творческую энергию, страсть и мудрость. Фиолетовый подарит этим представителям стихии Земли профессиональный успех и оградит от недоброго внешнего влияния.