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16 декабря, 08:00

Астролог объяснила, в каких цветах знакам зодиака встречать Новый год, чтобы 2023-й был счастливым

Новогодние праздники не за горами. Как и, главное, в чём встречать Новый год, чтобы 2023-й оказался счастливым и удачным? На этот вопрос Лайфа ответила астролог Анна Гусева.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Чтобы узнать, в одежду какого цвета каждый знак зодиака должен нарядиться вечером 31 декабря, нужно взглянуть на символ наступающего 2023-го — Чёрного Водяного Кролика. Это добродушный, спокойный и кроткий покровитель года, напомнила в беседе с Лайфом астролог, психолог Анна Гусева.

В чём встречать Новый год – 2023 : главные цвета

Главными цветами 2023-го астрологи называют чёрный, синий, голубой и все их оттенки. Именно эти цвета больше всего понравятся покровителю года, который в благодарность подарит вам и удачу в делах, и финансовую стабильность, и счастливую личную жизнь.

Анна Гусева

Астролог, психолог

<p>Главными цветами 2023-го астрологи называют чёрный, синий, голубой и все их оттенки. Именно эти цвета больше всего понравятся покровителю года, который в благодарность подарит вам и удачу в делах, и финансовую стабильность, и счастливую личную жизнь.</p>
<p>Главными цветами 2023-го астрологи называют чёрный, синий, голубой и все их оттенки. Именно эти цвета больше всего понравятся покровителю года, который в благодарность подарит вам и удачу в делах, и финансовую стабильность, и счастливую личную жизнь.</p>

В каком цвете встречать Новый год – 2023?

Чёрный цвет — символ королевской власти и мудрости, намёк на роскошь и утончённость. 2023 год можно смело встречать в чёрном наряде. Фото © Shutterstock

Чёрный цвет — символ королевской власти и мудрости, намёк на роскошь и утончённость. 2023 год можно смело встречать в чёрном наряде. Фото © Shutterstock

Чёрный цвет — цвет роскоши и утончённости, цвет планеты Сатурн. В нём точно можно встречать 2023-й! Маленькое чёрное платье — самый элегантный вариант женского новогоднего наряда. Раньше у некоторых народов чёрный цвет был символом королевской власти и мудрости. Чтобы этот цвет приносил только пользу, важно не забывать про самоограничения. Так, в наступающем году каждому из нас нужно быть внимательнее, сдержаннее, мягче — как к себе, так и к окружающим. "В любой непонятной ситуации мысленно представляйте себя в аристократичном чёрном платье и ведите себя так, как оно вам подскажет", — рекомендовала Анна Гусева.

Какой цвет одежды выбрать на Новый год – 2023?

Тем, кто против одежды "траурного" чёрного цвета в новогоднюю ночь, стоит обратить внимание на синий. Это цвет планеты Уран, имеет много оттенков, самый благородный из которых — королевский синий. "Этот цвет символизирует счастье. Если вы хотите, чтобы в вашем доме царили мир и гармония, зажигайте синие свечи. Синий цвет в новогоднем образе подарит вам мудрость и крепкое здоровье", — пообещала астролог.

Какой цвет надеть на Новый 2023 год?

Голубые наряды в новогоднюю ночь – 2023 могут надеть те, кто стремится к душевной чистоте и ясности. Фото © Shutterstock

Голубые наряды в новогоднюю ночь – 2023 могут надеть те, кто стремится к душевной чистоте и ясности. Фото © Shutterstock

Тем, кто стремится к ясности, душевной чистоте, нужно обратить внимание на голубые наряды. Это цвет интеллекта, стремления к идеалу. "Тем, кто находится на пути к своей заветной, голубой мечте, хорошо иметь талисман голубого цвета", — заметила психолог Анна Гусева.

Какого цвета аксессуары надеть на Новый год – 2023?

Выбрав основной цвет новогоднего образа, не забудьте добавить аксессуары или украшения того цвета, который соответствует вашему знаку зодиака.

Анна Гусева

Астролог, психолог

<p>Выбрав основной цвет новогоднего образа, не забудьте добавить аксессуары или украшения того цвета, который соответствует вашему знаку зодиака.</p>
<p>Выбрав основной цвет новогоднего образа, не забудьте добавить аксессуары или украшения того цвета, который соответствует вашему знаку зодиака.</p>

Счастливый цвет Овнов и Скорпионовкрасный, цвет удачи и жизненной силы. Красный притягивает любовь, поэтому, если мечтаете о счастливых отношениях или замужестве, обязательно наденьте на себя аксессуар этого цвета.

Тельцам стоит обратить внимание на аксессуары розового цвета. Он принесёт удачу в любви и карьере. Розовый — цвет гармоничных отношений в паре, он особенно подходит тем, кто уже нашёл любовь, но мечтает о большей стабильности.

Близнецам, Львам и Стрельцам в новогоднюю ночь следует отдать предпочтение оттенкам жёлтого. Одно условие: для Близнецов они должны быть более холодными (лимонными), а для Львов и Стрельцов — более тёплыми (солнечными). Жёлтый символизирует богатство и особенно подходит тем, кто мечтает избавиться от проблем с деньгами и обрести финансовое благополучие.

Счастливые цвета для людей, рождённых под знаком зодиака Рак, — белый и серебряный. Белый — цвет чистоты и новых начинаний. Чтобы 2023-й принёс успехи в делах, этим представителям стихии Воды хорошо добавить к новогоднему образу аксессуар белого цвета.

Девы могут выбирать для новогодней вечеринки любой оттенок синего. Это цвет, который поможет представителям земной стихии проявить все свои лучшие качества. Это цвет силы и амбиций Дев. Вы Дева и хотите добиться большего? Носите почаще одежду синего цвета.

Весам и Рыбам следует отдать предпочтение оттенкам оранжевого. Это цвет Венеры — главной планеты этих представителей стихий Воздуха и Воды. Оранжевый даёт мотивацию и нацеленность на успех, он сделает Весов и Рыб собраннее, а их интуицию — более чуткой.

Счастливый цвет Козерогов — фиолетовый. Он символизирует творческую энергию, страсть и мудрость. Фиолетовый подарит этим представителям стихии Земли профессиональный успех и оградит от недоброго внешнего влияния.

Водолеям в ночь на 1 января 2023-го нужно блистать в нарядах или аксессуарах светло-голубого цвета. Он привлечёт на сторону этих воздушных людей удачу, причём не только в работе, но и в личной жизни. Кроме того, голубой поможет усмирить эмоции, добавит женственности и усилит интуицию носительниц этого знака зодиака.

12 идей новогоднего маникюра, который каждую сделает звездой, по знакам зодиака

12 идей новогоднего маникюра, который каждую сделает звездой, по знакам зодиака

Ольга Годуненко

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