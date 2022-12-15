5 пород собак, которые были жутко популярны в СССР, а сейчас про них почти забыли

Эрдельтерьер

Фото © ТАСС / Носов Пётр, © Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссёр — Константин Бромберг, сценарист — Евгений Велтистов

Порода была крайне популярна в период 70–90-х годов. Когда на экраны вышел фильм "Приключения Электроника", советские дети прожужжали все уши родителям, только бы те купили им заветных эрдельтерьеров. Справедливости ради, у многих выпросить собаку получилось — во дворах их стало больше. Сейчас такие пёсели встречаются ну очень редко.

Ньюфаундленд

Фото © ТАСС / Валентин Черединцев / Александра Яковлева

Ньюфаундленд — просто идеальный вариант для семей с детьми: эти собаки спокойные, добрые и с железными нервами. О плюсах породы знали все — о ней писали в научно-популярных журналах, газетах и т.д. К тому же ньюфаундленды крайне выносливы — это уже преимущество для спецслужб, где теперь представителей породы можно найти с гораздо большей вероятностью, чем у кого-то дома.

Немецкий боксёр

Фото © ТАСС / Пётр Носов / Валентин Черединцев

Такие псы были невероятно популярны во второй половине 20 века. Причём это можно было заметить не только выйдя во двор — достаточно было включить телевизор. Собаки этой породы встречались в любимых фильмах того времени: и в "Бриллиантовой руке", и в фильме "Операция кооперация", в "Здравствуй, Ральф" и многих других.

Колли

Фото © ТАСС / Кавашкин Борис / Овчинников Александр

В прошлом веке эта порода была популярна во всём мире, и Союз не стал исключением. При выборе питомца многие останавливались именно на этих собаках, несмотря то что содержать красавцев — дело далеко не самое лёгкое: выгуливать каждый день, давать физические нагрузки, а что говорить про их шерсть, которой нужен основательный уход.

Пудель

Фото © ТАСС / Виталий Созинов / Катков Александр