Топ-7 худших идей подарков на Новый год – 2023, за которые вам точно не скажут спасибо

Чего только не покупают люди в подарок близким и друзьям на Новый год, помимо набивших оскомину банных принадлежностей или очередных сувениров с животным –символом года. Некоторые персоны умудряются своими идеями переплюнуть остальных. И сколько таких ненужных "презентов" стоят в сервантах нетронутыми или лежат нераскрытыми в шкафу? Какие из небюджетных подарков точно не стоит вручать после боя курантов? Составили стоп-лист презентов, с которыми легко промахнуться и не обрадовать получателей, а обидеть.

7. Декоративная и уходовая косметика класса люкс

Не стоит дарить на Новый год дорогую косметику. Фото © Shutterstock

Если ваша девушка, супруга или мама — любительница люксовой косметики, не спешите бежать в магазин. Это плохая идея: вы только зря потратитесь на неудачный подарок. Как уходовые, так и декоративные продукты женщина должна выбирать сама. Потому что она знает особенности кожи и предпочтения в макияже. Вдруг вы подарите то, что уже есть или точно не понравится? Останется лишь жалеть о выкинутых на ветер деньгах.

6. Полный набор витаминов и минералов

Кто-то действительно настолько озабочен собственным здоровьем, что захочет "помочь" укрепить иммунитет и близким. Тогда под ёлкой вы найдёте в подарок не вкусные шоколадки, а разные пилюли. С витаминами и БАДами стоит быть осторожными. Какие-то компоненты в составе могут вызвать у человека аллергию или вовсе противопоказаны. Хорошо, если тот, кому подарят подобное, знает особенности организма. А если нет, последствия могут быть очень печальными.

5. Элитная парфюмерия

Как и с косметикой, к таким подаркам стоит подходить очень аккуратно. Трудно угадать предпочтения на ароматы, чтобы делать подобные сюрпризы. Даже логотип определённого бренда может вызвать у человека не улыбку радости, а кривую, недовольную усмешку, а не только не понравившийся запах. Не тратьте деньги, если не знаете достаточно хорошо личность и вкусы одаряемого. Лучше обойтись сертификатом или деньгами в конверте.

4. Дорогостоящие иконы

Религиозные атрибуты в целом не слишком подходят в качестве подарка на Новый год. Фото © Shutterstock

Одна из самых странных идей для новогоднего подарка. Да, есть люди, кто лучшим презентом считает не книгу, а икону. Причём не абы какую, а чтобы побольше да подороже. Может, намерения у дарящих и хорошие, но это очень сомнительный вариант. Если человек не верующий или выбрал для себя иную религию, подобный подарок его может оскорбить. Потому вы рискуете не только потратиться на круглую сумму, но и поссориться со знакомым.

3. Абонемент в спортзал

Вы хотите без всяких задних мыслей порадовать жену, дочь, тёщу или подругу абонементом в спортзал? Хорошенько подумайте несколько раз, прежде чем совершить такую дорогую покупку. Во-первых, этим сюрпризом вы можете сильно обидеть человека, как бы открыто намекнув на недостатки фигуры. Во-вторых, из-за чувства вины практически насильно заставите "счастливчика" отрабатывать подарок. Фитнес ведь выберете на свой вкус, не подумав про того бедолагу, кому окажете медвежью услугу.

2. Домашний питомец

Некоторые люди не просто так не заводят домашних питомцев, так что не дарите животных. Фото © Shutterstock

Одна их распространённых и дорогих идей для подарка на Новый год — питомец. Отличный же повод подарить кролика или кота, как считают многие. Живой символ 2023 года счастье и удачу притянет, детей повеселит, уют в доме создаст. Только вот о чём не думают горе-Санты — о последствиях. Начиная с банальной аллергии и заканчивая тратами на уход за любимцем. Не просто так некоторые люди не заводят себе пушистых друзей. Так что не стоит воплощать подобные идеи в жизнь без спроса будущих хозяев.

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