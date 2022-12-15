10 фото, доказывающих, что мужикам нельзя доверять обустройство квартиры, иначе получится ЭТО
Мужчинам многое под силу, но, кажется, в этот список не входит дизайн интерьеров. Дай им пустую квартиру, и они поставят только диван, телевизор и холодильник. Не верите? Собрали 10 доказательств.
"Мой брат и его новая квартира", — Few_Mud_1366.
Фото © Reddit / Few_Mud_1366
"Мужчины живут ВОТ ТАК и думают, что у них всё в порядке", — shadowfrinkius.
Фото © Twitter / shadowfrinkius
"Когда жизнь повторяет за искусством", — art_chemy2.
Фото © Twitter / art_chemy2
"Да, я мужчина", — MinniesFather.
Фото © Twitter / MinniesFather
"Вот как я жил несколько месяцев после переезда в Лос-Анджелес", — EriceARoni.
Фото © Twitter / EriceARoni
"Стоп! То есть вы хотите сказать, что с моей квартирой что-то не так?!" — ItsCuzImmaTURK.
Фото © Twitter / ItsCuzImmaTURK
"Моя квартира. Не вижу никаких проблем", — imjaewilliams.
Фото © Twitter / imjaewilliams
"Да! Всё так и есть", — _VertedIntro.
Фото © Twitter / _VertedIntro
"Мужчины реально думают, что это нормально — жить вот так", — pff.
Фото © Twitter / pff
"Только недавно вспоминала гостиную одного парня. Я даже сфоткала", — cowboygothic.
Фото © Twitter / cowboygothic
Twitter / pff