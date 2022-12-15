Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 12:05

10 фото, доказывающих, что мужикам нельзя доверять обустройство квартиры, иначе получится ЭТО

Мужчинам многое под силу, но, кажется, в этот список не входит дизайн интерьеров. Дай им пустую квартиру, и они поставят только диван, телевизор и холодильник. Не верите? Собрали 10 доказательств.

"Мой брат и его новая квартира", — Few_Mud_1366.

Фото © Reddit / Few_Mud_1366

Фото © Reddit / Few_Mud_1366

"Мужчины живут ВОТ ТАК и думают, что у них всё в порядке", — shadowfrinkius.

Фото © Twitter / shadowfrinkius

Фото © Twitter / shadowfrinkius

"Когда жизнь повторяет за искусством", — art_chemy2.

Фото © Twitter / art_chemy2

Фото © Twitter / art_chemy2

"Да, я мужчина", — MinniesFather.

Фото © Twitter / MinniesFather

Фото © Twitter / MinniesFather

"Вот как я жил несколько месяцев после переезда в Лос-Анджелес", — EriceARoni.

Фото © Twitter / EriceARoni

Фото © Twitter / EriceARoni

"Стоп! То есть вы хотите сказать, что с моей квартирой что-то не так?!" ItsCuzImmaTURK.

Фото © Twitter / ItsCuzImmaTURK

Фото © Twitter / ItsCuzImmaTURK

"Моя квартира. Не вижу никаких проблем", — imjaewilliams.

Фото © Twitter / imjaewilliams

Фото © Twitter / imjaewilliams

"Да! Всё так и есть", — _VertedIntro.

Фото © Twitter / _VertedIntro

Фото © Twitter / _VertedIntro

"Мужчины реально думают, что это нормально — жить вот так", — pff.

Фото © Twitter / pff

Фото © Twitter / pff

"Только недавно вспоминала гостиную одного парня. Я даже сфоткала", — cowboygothic.

Фото © Twitter / cowboygothic

Фото © Twitter / cowboygothic

Эти мужчины решились на вазэктомию, и вот 10 смешных фото, как их поддержали близкие

Эти мужчины решились на вазэктомию, и вот 10 смешных фото, как их поддержали близкие

Обложка ©

Twitter / pff

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров