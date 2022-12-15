Медведевой после бегства Милохина из "Ледникового периода" пришлось тренироваться по ночам

Минувшая осень выдалась несладкой для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой: её бросил партнёр по шоу "Ледниковый период" Даня Милохин. Сначала тиктокер укатил в Дубай, потом вернулся в Москву, а вскоре спешно отчалил в США. И пока Милохин красил волосы и ногти в цвета украинского флага, Жене приходилось работать на износ — в экстренном режиме тренироваться в паре с актёром Фёдором Федотовым.

Медведева призналась, что из-за финта блогера было потеряно порядка десяти рабочих дней, поиски нового партнёра проходили в суете, задача была практически невыполнимая. По правилам последнего сезона встать в пару с Женей мог только тот, кто когда-то уже участвовал в "Ледниковом периоде". "Чудо, что у Федотова нашлось свободное время для участия в проекте и что продюсеры фильма, в котором он снимается, пошли навстречу и отпустили его", — заявила спортсменка "Газете.ru".

Фигуристке и актёру пришлось придумывать по три постановки за тренировку и катать по два номера за раз. Причём встречались Медведева и Федотов на площадке в основном ночами, потому что Фёдор заканчивал съёмки после 22:00 и приезжал на лёд в районе 23:00. "И да, мы ставили по два, по три номера сразу, потому что нужно было догонять проект по съёмочным дням, да и вообще по всему", — добавила Женя.

Каждая ночная тренировка занимала по три-четыре часа: пара сильно выбилась из графика, пришлось нагонять. Как-то раз Медведева даже вернулась домой в четыре утра. "Ну я-то ладно, но как это всё выдержал Фёдор, совершенно для меня непонятно. Он же вообще не спал", — посетовала фигуристка.