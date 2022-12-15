Водяному Кролику точно понравится ваша ёлка: Главные тренды новогоднего декора – 2023

Любимый многими праздник неумолимо приближается. Если вы пока не подготовили зелёную красавицу к Новому году, то ещё есть время обновить ёлочные украшения. Всеми любимый советский декор — стеклянные шары и фигурки — радуют глаз всегда. Но если хотите быть в тренде и порадовать символ 2023 года — Чёрного Водяного Кролика, то почему бы не попробовать нарядить новогоднее дерево особым образом? Несложные инструкции в оформлении ёлки помогут внести разнообразие и задобрить животное.

Как надо украшать ёлку к 2023 году?

Простые правила помогут эффектно и красиво украсить ваше новогоднее дерево. Фото © Pexels / Karolina Grabowska

Прежде чем рассказать про тренды в ёлочных украшениях в сезоне 2022/2023, напомним несколько простых правил, как вообще следует наряжать новогоднее дерево. Конечно же, украшение ёлки нужно начинать с гирлянды, распределяя её между ветками. Обязательно проверьте светотехнику на исправность до того, как она окажется на дереве. Бенгальские огни или же свечки не лучший выбор для декорирования ёлки. Их лучше оставить для развлечений на открытом воздухе.

Следом за гирляндой идут основные украшения. Вне зависимости от цвета используемых вами игрушек важно правильно располагать их по размеру. То есть более крупные вешать вглубь веток, а миниатюрные — ближе к краю, чтобы не затерялись среди иголочек. Одна из самых выигрышных и эффектно смотрящихся техник расположения ёлочных игрушек — спираль. Если используете мишуру или бусы, вешайте их у ствола и между веток, а не вертикально. Так ваша ёлка будет выглядеть гораздо выразительнее!

В каких цветах нарядить ёлку на 2023 год?

Важно не просто нарядить ёлку, а подобрать определённую цветовую гамму. Фото © Shutterstock

Чтобы соблюсти традиции и добиться расположения символа наступающего года, важно не просто нарядить зелёную красавицу, но сделать это в определённой цветовой гамме. Конечно, сначала присмотритесь к цвету декора в комнате, где будет стоять дерево. Подбирайте украшения в похожих цветах, чтобы ёлка смотрелась гармонично. Но если вы ищите цвета, которые принесут успех и счастье в 2023 году, то мы вам скажем следующее. Среди цветовых трендов в новогодних украшениях к году Кролика дизайнеры отмечают синий, чёрный, фиолетовый, розовый, серебряный и золотой. В целом, чтобы не отпугнуть символ года, постарайтесь избегать использования слишком "кричащих" и ярких оттенков. Кролик — животное домашнее, любит естественные цвета и оттенки, близкие к натуральным.

Тренды в новогодних украшениях – 2023

Тренды новогодних украшений 2023 года помогут добиться расположения Водяного Кролика. Фото © Shutterstock

С цветами и оттенками, а также правильным порядком расположения аксессуаров на новогоднем дереве определились. Теперь про сами тренды новогоднего декора 2023 года. Одним из необычных и стильных решений этой зимой станет украшение ёлки с помощью пуансеттии — декоративного цветка. Вспомните, сколько из ваших знакомых вообще знают про такие ёлочные аксессуары? И зря все проходят мимо подобного декора, этой зимой пуансеттии в тренде. Их можно подобрать любой формы, размера и оттенка. Цветы на новогоднем дереве станут оригинальным решением в декоре и обязательно понравятся Кролику.

Ленты и бусы — важные аксессуары, про которые нельзя забывать, если хотите правильно встретить 2023 год. Если мишура, гирлянды или тот же "дождик" — давно банальщина, бантами и лентами многие пока ещё пренебрегают. Хотя такие элементы только прибавят утончённости и нежности зелёной красавице.

Деревянные ёлочные украшения. Символ 2023 года — Чёрный Водяной Кролик — любит всё натуральное. Поэтому ёлочные украшения из дерева — отличный вариант для того, чтобы разнообразить дизайн, вписаться в тренды и задобрить покровителя наступающего года. Деревянные аксессуары можно повесить не только на новогоднее дерево, но и на стену, дверь или окно.