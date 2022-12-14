10 примеров, как уморительно ошибается нейросеть, превращающая фото людей в аниме

Последние пару недель в Сети вирусится сразу несколько нейросетей, которые превращают фотографии пользователей в стилизованные картинки

Фото © TikTok / miu_23.6

Одна их них, Different Dimension Me, стала особенно популярна. Причин несколько

Фото © TikTok / miu_23.6

Во-первых, она переделывает фото в кадры из аниме. Во-вторых, она бесплатна. В-третьих, иногда результаты получаются ну очень смешными

Фото © TikTok / miu_23.6

Из-за того, что нейросеть находится на стадии обучения (все фотографии, которые отправляют пользователи, используются для её тренировки), результаты не всегда получаются точными

Фото © TikTok / miu_23.6

Так, искусственный интеллект может принять человека за животное...

Фото © TikTok / miu_23.6

...А питомца, наоборот, за человека

Фото © TikTok / miu_23.6

Ещё вариант глюков — сетка неправильно считывает положения человека на фотографии. Тогда получаются совсем уж дикие генерации. Например, такие:

Фото © TikTok / miu_23.6

А на некоторые результаты работы нейросети можно смело ставить ценз 18+. Вот тут, например, она приняла девочку за мужскую грудь. Узнали? Согласны? Мы — нет.

Фото © TikTok / miu_23.6

Хоть у нас получилась антиреклама сервиса, понимаем, многие захотят опробовать искусственный интеллект на собственных снимках

Фото © TikTok / miu_23.6

Портал "Помощь Гика" расписал подробную инструкцию, как это сделать самостоятельно. Делитесь в комментариях, вышло ли у вас что-нибудь смешное или чудаковатое