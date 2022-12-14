10 примеров, как уморительно ошибается нейросеть, превращающая фото людей в аниме
Аниме-нейросеть захватывает Интернет. Собрали 10 примеров, как она ошибалась, и, поверьте, сдержать смех не получится ни у кого.
Последние пару недель в Сети вирусится сразу несколько нейросетей, которые превращают фотографии пользователей в стилизованные картинки
Одна их них, Different Dimension Me, стала особенно популярна. Причин несколько
Во-первых, она переделывает фото в кадры из аниме. Во-вторых, она бесплатна. В-третьих, иногда результаты получаются ну очень смешными
Из-за того, что нейросеть находится на стадии обучения (все фотографии, которые отправляют пользователи, используются для её тренировки), результаты не всегда получаются точными
Так, искусственный интеллект может принять человека за животное...
...А питомца, наоборот, за человека
Ещё вариант глюков — сетка неправильно считывает положения человека на фотографии. Тогда получаются совсем уж дикие генерации. Например, такие:
А на некоторые результаты работы нейросети можно смело ставить ценз 18+. Вот тут, например, она приняла девочку за мужскую грудь. Узнали? Согласны? Мы — нет.
Хоть у нас получилась антиреклама сервиса, понимаем, многие захотят опробовать искусственный интеллект на собственных снимках
Портал "Помощь Гика" расписал подробную инструкцию, как это сделать самостоятельно. Делитесь в комментариях, вышло ли у вас что-нибудь смешное или чудаковатое
TikTok / miu_23.6