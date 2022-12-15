Рунический прогноз расскажет, чего каждому знаку зодиака ждать на неделе с 19 по 25 декабря
Рунолог Игорь Вечерский специально для Лайфа составил прогноз для каждого представителя зодиакального круга. Одним в третью неделю декабря лучше замедлиться, а другим, наоборот, стать порасторопнее.
Прогноз на неделю с 19 по 25 декабря 2022-го от рунолога Игоря Вечерского раскрывает, кому из знаков зодиака нужно составить долгоиграющие планы, кто должен всё свободное время проводить с любимыми и кому нужно проанализировать свои слабые места, чтобы стать успешнее.
Рунический гороскоп для знака зодиака Овен на 19–25 декабря 2022-го
Овнам руны советуют отдохнуть и набраться сил, период с 19 по 25 декабря — точно не для результативных действий. Фото © freepik
Знак зодиака Овен: Наутиз, Хагалаз и Вуньо советуют вам взять паузу, заняться личным пространством, отдохнуть и набраться сил. Потому как неделя с 19 по 25 декабря 2022 года не предполагает каких-то результативных действий. Следовательно, лучше отложить их на более удачные временные периоды.
Рунический гороскоп для Тельца на 19–25 декабря 2022-го
Тельцам на неделе с 19 по 25 декабря 2022 года рунолог Игорь Вечерский рекомендовал сосредоточиться на текущих делах. Фото © shutterstock
Знак зодиака Телец: Соуло, перевёрнутый Тейваз и перевёрнутая Беркана говорят о том, что ваши фантазии и различные проекты могут завести не в ту сторону, которая приносит вам успех. Поэтому в период с 19 по 25 декабря следует скорее сконцентрироваться на уже текущих делах, которые оправдали себя и точно будут полезны, станут успешными в дальнейшем.
Рунический гороскоп для знака зодиака Близнецы на 19–25 декабря 2022-го
Людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, с 19 по 25 декабря можно заняться анализом и устранением слабых мест. Фото © shutterstock
Знак зодиака Близнецы: Наутиз, Иса и Йера говорят о том, что дела в рабочей сфере могут идти вполне результативно и эффективно, однако необходимо справиться с недостатком определённых компонентов, которые мешают их развитию. Анализ и устранение этих слабых мест станут наилучшей точкой приложения сил на неделе с 19 по 25 декабря. Это будет как раз тем, что поможет вам достичь больших результатов.
Рунический гороскоп для Рака на 19–25 декабря 2022-го
Раки на неделе с 19 по 25 декабря смогут найти партнёров, которые нужны для выполнения намеченных дел. Фото © freepik
Знак зодиака Рак: Гебо, Кено и Райдо говорят о том, что вы на верном пути и сейчас можете сделать новые шаги в этом направлении. В период с 19 по 25 декабря мироздание будет способствовать нахождению необходимых партнёров для ваших дел и откроет для вас различные возможности.
Рунический гороскоп для знака зодиака Лев на 19–25 декабря 2022-го
В жизнь Львов неделя с 19 по 25 декабря принесёт изменения, особенно в сфере заработка. Фото © freepik
Знак зодиака Лев: Иса, Йера и Эйваз говорят о различного рода изменениях, которые могут произойти в вашей жизни с 19 по 25 декабря, особенно в сфере заработка средств. Это период, который поможет вам начать применять уже накопившийся потенциал в другом направлении либо построить планы по изменению приложения своих сил в будущем.
Рунический гороскоп для Девы на 19–25 декабря 2022-го
Девам нужно посвятить период 19–25 декабря 2022 года общению с дорогими сердцу людьми. Фото © freepik
Знак зодиака Дева: Ингуз, перевёрнутый Отал и Дагаз говорят о том, что для достижения целей вам необходимо учитывать атмосферу в кругу родных, друзей, в доме. Если не используете эту возможность, потеряете что-то, что может быть для вас полезно. Поэтому неделю с 19 по 25 декабря стоит посвятить именно близким людям.
Рунический гороскоп для знака зодиака Весы на 19–25 декабря 2022-го
Весам руны советуют прислушаться к окружающим: полученная информация поможет в действиях этим представителям стихии Воздуха. Фото © freepik
Знак зодиака Весы: Кено, Райдо и Ансуз советуют вам прислушаться к окружающим и получить информацию, которая поможет в ваших действиях. Период с 19 по 25 декабря 2022-го очень хорошо подойдёт для развития своей сферы знаний, для того, чтобы узнать необходимые элементы конструкции, из которой вы строите своё будущее.
Рунический гороскоп для Скорпиона на 19–25 декабря 2022-го
Если Скорпионы будут активничать на неделе с 19 по 25 декабря 2022-го, вполне могут оказаться в затруднительном положении. Фото © freepik
Знак зодиака Скорпион: перевёрнутая Перто, перевёрнутый Альгиз и Соуло предупреждают вас о том, что активные действия в период с 19 по 25 декабря могут поставить вас в затруднительное положение. Конечно же, выход из него будет. Тем не менее необходимо учитывать, что ваши стремления могут встретить на своём пути препятствия и к ним нужно быть готовым. Особенно это касается различных сведений, которые следует держать при себе.
Рунический гороскоп для знака зодиака Стрелец на 19–25 декабря 2022-го
Стрельцам в период с 19 по 25 декабря нужно думать о личном комфорте, не заострять внимание на внешних факторах. Фото © shutterstock
Знак зодиака Стрелец: Наутиз, Хагалаз и Вунье говорят о том, что в период 19–25 декабря в первую очередь следует подумать о личном комфорте и не концентрировать силы на внешних факторах. Не стремитесь к сиюминутным достижениям, успехам, а правильным образом планируйте действия. Обязательно контролируйте эмоциональное состояние, потому как от него зависят будущие победы.
Рунический гороскоп для Козерога на 19–25 декабря 2022-го
Козероги с 19 по 25 декабря могут смело строить планы, ведь потенциал для взаимодействий с окружающим миром большой. Фото © shutterstock
Знак зодиака Козерог: Лагуз, Манназ и Эваз говорят о большом потенциале, который открывается для вас во внешней сфере взаимодействия с окружающим миром. В период с 19 по 25 декабря нужно строить продуктивные планы и концентрировать вокруг себя необходимый потенциал сил. Он сложится из человеческого фактора и новых возможностей. Слушайте интуицию и действуйте!
Рунический гороскоп для знака зодиака Водолей на 19–25 декабря 2022-го
Неделя с 19 по 25 декабря создаст благоприятный фон для устойчивого и планомерного развития людей, рождённых под знаком зодиака Водолей. Фото © shutterstock
Знак зодиака Водолей: Альгиз, Йера и Иса советуют вам с 19 по 25 декабря продолжать уже начатые дела, потому как они будут успешны. Это время, которое не очень хорошо подойдёт для внесения каких-то коррективов или перемен. Несмотря на это, следующая неделя создаст благоприятный фон для устойчивого и планомерного развития и роста.
Рунический гороскоп для Рыб на 19–25 декабря 2022-го
Рыбам в период с 19 по 25 декабря стоит заняться поиском единомышленников, людей, с которыми им по пути. Фото © shutterstock
Знак зодиака Рыбы: перевёрнутый Эваз, перевёрнутый Манназ и Ингуз говорят о том, что ваши планы, особенно если они не носят долгосрочный характер, могут вызывать недостаток вашего внутреннего потенциала, ваших качеств, которые требуют развития. Вам необходимы знания, навыки, для этого окружайте себя партнёрами, людьми, с которыми вам по пути. Неделя с 19 по 25 декабря — отличное время для получения необходимых сведений и знаний, для перехода на новые пути развития или подготовки к нему.
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