Рунический прогноз расскажет, чего каждому знаку зодиака ждать на неделе с 19 по 25 декабря

Прогноз на неделю с 19 по 25 декабря 2022-го от рунолога Игоря Вечерского раскрывает, кому из знаков зодиака нужно составить долгоиграющие планы, кто должен всё свободное время проводить с любимыми и кому нужно проанализировать свои слабые места, чтобы стать успешнее.

Рунический гороскоп для знака зодиака Овен на 19–25 декабря 2022-го

Овнам руны советуют отдохнуть и набраться сил, период с 19 по 25 декабря — точно не для результативных действий. Фото © freepik

Знак зодиака Овен: Наутиз, Хагалаз и Вуньо советуют вам взять паузу, заняться личным пространством, отдохнуть и набраться сил. Потому как неделя с 19 по 25 декабря 2022 года не предполагает каких-то результативных действий. Следовательно, лучше отложить их на более удачные временные периоды.

Рунический гороскоп для Тельца на 19–25 декабря 2022-го

Тельцам на неделе с 19 по 25 декабря 2022 года рунолог Игорь Вечерский рекомендовал сосредоточиться на текущих делах. Фото © shutterstock

Знак зодиака Телец: Соуло, перевёрнутый Тейваз и перевёрнутая Беркана говорят о том, что ваши фантазии и различные проекты могут завести не в ту сторону, которая приносит вам успех. Поэтому в период с 19 по 25 декабря следует скорее сконцентрироваться на уже текущих делах, которые оправдали себя и точно будут полезны, станут успешными в дальнейшем.

Рунический гороскоп для знака зодиака Близнецы на 19–25 декабря 2022-го

Людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, с 19 по 25 декабря можно заняться анализом и устранением слабых мест. Фото © shutterstock

Знак зодиака Близнецы: Наутиз, Иса и Йера говорят о том, что дела в рабочей сфере могут идти вполне результативно и эффективно, однако необходимо справиться с недостатком определённых компонентов, которые мешают их развитию. Анализ и устранение этих слабых мест станут наилучшей точкой приложения сил на неделе с 19 по 25 декабря. Это будет как раз тем, что поможет вам достичь больших результатов.

Рунический гороскоп для Рака на 19–25 декабря 2022-го

Раки на неделе с 19 по 25 декабря смогут найти партнёров, которые нужны для выполнения намеченных дел. Фото © freepik

Знак зодиака Рак: Гебо, Кено и Райдо говорят о том, что вы на верном пути и сейчас можете сделать новые шаги в этом направлении. В период с 19 по 25 декабря мироздание будет способствовать нахождению необходимых партнёров для ваших дел и откроет для вас различные возможности.

Рунический гороскоп для знака зодиака Лев на 19–25 декабря 2022-го

В жизнь Львов неделя с 19 по 25 декабря принесёт изменения, особенно в сфере заработка. Фото © freepik

Знак зодиака Лев: Иса, Йера и Эйваз говорят о различного рода изменениях, которые могут произойти в вашей жизни с 19 по 25 декабря, особенно в сфере заработка средств. Это период, который поможет вам начать применять уже накопившийся потенциал в другом направлении либо построить планы по изменению приложения своих сил в будущем.

Рунический гороскоп для Девы на 19–25 декабря 2022-го

Девам нужно посвятить период 19–25 декабря 2022 года общению с дорогими сердцу людьми. Фото © freepik

Знак зодиака Дева: Ингуз, перевёрнутый Отал и Дагаз говорят о том, что для достижения целей вам необходимо учитывать атмосферу в кругу родных, друзей, в доме. Если не используете эту возможность, потеряете что-то, что может быть для вас полезно. Поэтому неделю с 19 по 25 декабря стоит посвятить именно близким людям.

Рунический гороскоп для знака зодиака Весы на 19–25 декабря 2022-го

Весам руны советуют прислушаться к окружающим: полученная информация поможет в действиях этим представителям стихии Воздуха. Фото © freepik

Знак зодиака Весы: Кено, Райдо и Ансуз советуют вам прислушаться к окружающим и получить информацию, которая поможет в ваших действиях. Период с 19 по 25 декабря 2022-го очень хорошо подойдёт для развития своей сферы знаний, для того, чтобы узнать необходимые элементы конструкции, из которой вы строите своё будущее.

Рунический гороскоп для Скорпиона на 19–25 декабря 2022-го

Если Скорпионы будут активничать на неделе с 19 по 25 декабря 2022-го, вполне могут оказаться в затруднительном положении. Фото © freepik

Знак зодиака Скорпион: перевёрнутая Перто, перевёрнутый Альгиз и Соуло предупреждают вас о том, что активные действия в период с 19 по 25 декабря могут поставить вас в затруднительное положение. Конечно же, выход из него будет. Тем не менее необходимо учитывать, что ваши стремления могут встретить на своём пути препятствия и к ним нужно быть готовым. Особенно это касается различных сведений, которые следует держать при себе.

Рунический гороскоп для знака зодиака Стрелец на 19–25 декабря 2022-го

Стрельцам в период с 19 по 25 декабря нужно думать о личном комфорте, не заострять внимание на внешних факторах. Фото © shutterstock

Знак зодиака Стрелец: Наутиз, Хагалаз и Вунье говорят о том, что в период 19–25 декабря в первую очередь следует подумать о личном комфорте и не концентрировать силы на внешних факторах. Не стремитесь к сиюминутным достижениям, успехам, а правильным образом планируйте действия. Обязательно контролируйте эмоциональное состояние, потому как от него зависят будущие победы.

Рунический гороскоп для Козерога на 19–25 декабря 2022-го

Козероги с 19 по 25 декабря могут смело строить планы, ведь потенциал для взаимодействий с окружающим миром большой. Фото © shutterstock

Знак зодиака Козерог: Лагуз, Манназ и Эваз говорят о большом потенциале, который открывается для вас во внешней сфере взаимодействия с окружающим миром. В период с 19 по 25 декабря нужно строить продуктивные планы и концентрировать вокруг себя необходимый потенциал сил. Он сложится из человеческого фактора и новых возможностей. Слушайте интуицию и действуйте!

Рунический гороскоп для знака зодиака Водолей на 19–25 декабря 2022-го

Неделя с 19 по 25 декабря создаст благоприятный фон для устойчивого и планомерного развития людей, рождённых под знаком зодиака Водолей. Фото © shutterstock

Знак зодиака Водолей: Альгиз, Йера и Иса советуют вам с 19 по 25 декабря продолжать уже начатые дела, потому как они будут успешны. Это время, которое не очень хорошо подойдёт для внесения каких-то коррективов или перемен. Несмотря на это, следующая неделя создаст благоприятный фон для устойчивого и планомерного развития и роста.

Рунический гороскоп для Рыб на 19–25 декабря 2022-го

Рыбам в период с 19 по 25 декабря стоит заняться поиском единомышленников, людей, с которыми им по пути. Фото © shutterstock