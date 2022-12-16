10 советских сервизов, которые сегодня стоят десятки тысяч рублей

Во времена Союза, если дама не готовила, это было поводом для сплетен и упрёков. Многие в самом деле считали, что место женщины на кухне. Для большинства домохозяек готовка была делом обыденным. В особом почёте были семейные обеды — за столом можно было не только угоститься, но и с родными обсудить все последние новости. Когда в доме ждали гостей, пусть даже близких родственников, на стол выставляли лучшую посуду, которую в обычные дни хранили за дверцами серванта. Собрали 10 сервизов производства СССР, которые и тогда были диковинкой, а сейчас так вообще стоят десятки тысяч рублей.

Сервиз "Сирень", Дулёвский фарфоровый завод — 48 тысяч рублей

Сервиз столовый "Сирень", Дулёво. Фото © "Авито"

За столовый фарфоровый сервиз "Сирень" с росписью и позолотой сейчас просят 48 тысяч рублей. В наборе 51 предмет: глубокие, мелкие, десертные тарелки, а ещё специальные под пирожки; круглые и овальные блюда; супница; селёдочница; соусник; сметанница с крышкой; горчичница, салатница. Продавец заявляет, что сервиз в отличном состоянии, с клеймом, без сколов и трещин.

Набор тарелок палех, серия "Русские сказки" — 32 400 рублей

Декоративные настенные фарфоровые тарелки палех, серия "Русские сказки". Фото © "Авито"

Серия настенных фарфоровых тарелок палех "Русские сказки" выпускалась в последние годы существования Союза (1988–1990). Причём производили такие тарелки с росписью и золочением на экспорт. За полный комплект — набор из 12 тарелок в оригинальной коробке, с сертификатом, описанием и дополнительной брошюрой на английском сейчас придётся выложить 32 400 рублей. Отличный новогодний подарок для любителей эксклюзивных вещей.

Сервиз "Доброе утро", Ленинградский фарфоровый завод — 83 тысячи рублей

Сервиз "Доброе утро", ЛФЗ. Фото © "Авито"

Сервизы, о которых ценительницы советских вещиц мечтают до сих пор, выпускал легендарный Ленинградский фарфоровый завод. В фаворитах, конечно, что-то редкое и лимитированное. Такое, как, например, сервиз "Доброе утро" на шесть персон из тончайшего костяного фарфора формы волна с надглазурной полихромной росписью, золочением и нежным пастельным рисунком. В наборе 21 предмет: 6 чайных пар, 6 десертных тарелок, сливочник, чайник и сахарница. Стоит такой сейчас 83 000 рублей.

Столовый сервиз "Олимпиада-80", ЗиК Конаково — 25 тысяч рублей

Сервиз "Олимпиада-80", ЗиК. Фото © "Авито"

Сервиз из 33 предметов "Олимпиада-80" производства фаянсового завода имени Калинина был выпущен ограниченным тиражом к Играм в Москве. У того, что продают за 25 тысяч рублей, состояние коллекционное — сервиз не использовали. "Прекрасные тарелки, расписанные вручную, отличный фаянс с 200-летней историей. И с олимпийской символикой", — пишет хозяйка, решившая расстаться с набором.

Чайный сервиз "Лунный", ЛФЗ — 35 000 рублей

Сервиз чайный "Лунный", ЛФЗ. Фото © "Авито"

Редкий экземпляр — сервиз "Лунный", произведённый на всё том же ЛФЗ. На изделиях, которые продают набором за 35 тысяч рублей, есть интересная надпись "ВНЕ ГР". Это значит, что чашки, тарелочки и остальные предметы из сервиза относятся к категории сложности, превышающей 15-ю степень (степени идут от 6-й до 15-й).

Чайный сервиз "Кобальтовая сетка", ЛФЗ — 33 тысячи рублей

Сервиз чайный "Кобальтовая сетка", ЛФЗ. Фото © "Авито"

Сервиз "Кобальтовая сетка" (ЛФЗ) — это классика. За набор на шесть персон — 6 чашек с блюдцами, 6 тарелок побольше, глубокую тарелку, чайник, сахарницу и молочник — готовьтесь заплатить 33 тысячи.

Сервиз чайный "Зелёное яблоко", ЛФЗ — 25 тысяч рублей

Сервиз чайный "Зелёное яблоко", Ленинградский фарфоровый завод. Фото © "Авито"

Советский чайный сервиз "Зелёное яблоко" станет отличным подарком на свадьбу, день рождения, Новый год, уверен продавец. За абсолютно новый набор без дефектов просят 25 тысяч рублей.

Чайный сервиз авторства Евы Штрикер, Дулёво, 1930-е годы — 135 тыс. рублей

Сервиз чайный авторства Евы Штрикер (Цайзель), Дулёво. Фото © "Авито"

Редчайший советский фарфор 1930-х годов, музейного уровня, с клеймом. Чайный сервиз великолепной формы авторства Евы Штрикер (Цайзель) — мечта ценителей и коллекционеров. И она может стать явью для того, кто готов выложить за посуду 135 тысяч рублей. "Нежнейшее голубое крытьё с синей обводкой в сочетании с ручной росписью не могут никого оставить равнодушным!" — утверждает продавец.

Чайный сервиз "Красавица", Дулёво — 65 тысяч рублей

Сервиз чайный "Красавица", Дулёво. Фото © "Авито"

Дулёвский сервиз "Красавица" из 27 предметов, который не использовался, продавец готова выслать тому, кто заплатит 65 тысяч рублей. Всё-таки 1-й сорт с красным клеймом, а не китайская штамповка.

"Кремлёвский" сервиз, ЛФЗ — 300 тысяч рублей

Сервиз "Кремлёвский", ЛФЗ. Фото © "Авито"