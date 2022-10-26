7 мифов о "правильном" уходе за кожей, которые на деле только вредят лицу

1. Если часто делать пилинг, кожа станет только лучше

Если переборщить с регулярностью пилинга, кожа станет не лучше, а только хуже. Фото © Freepik

А вот и неправда. Пилинг — достаточно агрессивное средство очистки кожи лица, применять его следует не чаще, чем указано в инструкции. Эффект от пилинга всегда видимый, но если этой процедурой увлечься, можно сильно навредить коже. На лице могут появиться раздражения и повышенное шелушение. И уходу за кожей придётся уделять ещё больше времени, чем до этого. Пользоваться пилинг-средствами следует не чаще раза в неделю, если кожа нормальная, и не больше двух раз, если жирная.

2. К бальзаму для губ может быть привыкание

Достаточно распространённый миф, заставляющий девушек как можно реже использовать бальзамы и гигиенические помады. Якобы те, кто регулярно увлажняет губы, потом не могут обойтись без средств. На самом деле дамы просто замечают эффект, привыкают к "напитанности" губ, поэтому не хотят возвращаться к их исходному состоянию. Губы, как и кожа лица, нуждаются в постоянном увлажнении и питании. Так что бояться обычной гигиенической помады точно не стоит.

3. Если использовать крем от морщин в юном возрасте, можно их спровоцировать

Многие могли слышать фразу, что нельзя использовать косметические средства, предназначенные для более старшего возраста, чем ваш. Однако этот миф не работает. Антивозрастной крем просто окажется неэффективным для молодой кожи без морщинок, именно поэтому в его использовании нет никакого смысла. Но у девушек с сухим типом кожи первые признаки старения могут проявляться уже в раннем возрасте, поэтому средства от морщин точно помогут.

4. Кожа лица у мужчин и женщин разная

Кожа лица у мужчин не так уж и сильно отличается от женской. Фото © Freepik

Не поспоришь, вот только эти отличия не слишком существенны. У представителей сильной половины человечества кожа лица чуть плотнее и вырабатывает больше себума — секрета сальных желёз. Но это не значит, что косметические средства по уходу, предназначенные для женщин, мужчинам не подойдут или испортят их кожу. Вовсе нет, пользоваться ими можно и порой даже нужно. Разделение косметики по гендеру — уловка маркетологов. Отталкиваться при подборе средств следует от потребностей кожи и её типа, а не цвета и дизайна упаковки.

5. Протирать лицо кубиком льда полезно

Тоже сомнительный лайфхак, который советуют все кому не лень. Но так ли эта процедура эффективна и полезна? С одной стороны, такой ритуал поможет взбодриться и освежит тон лица. С другой, если у вас сосуды расположены близко к коже или она слишком тонкая, холод только спровоцирует повышенную видимость венок и покраснения. Получается, что внешний вид станет хуже, а не лучше. Поэтому нельзя утверждать, что кубик льда подходит абсолютно всем.

6. Массаж лица бесполезен и только растягивает кожу

Массаж кожи лица очень эффективен и может заметно омолодить внешний вид. Фото © Freepik

Если посмотреть пару уроков или мастер-классов и освоить правильные и несложные техники массажа лица, можно заметно помолодеть внешне. Из-за лифтинг-эффекта кожа подтянется и станет более гладкой. Таким способом можно не только избавиться от ненавистных морщин и складок, но и поддерживать молодость и красоту долгие годы.

7. Раньше умывались мылом — и ничего