10 вещей, которые гораздо больше, чем вы могли подумать
Наш мир — удивительное место. Можно прожить всю жизнь, не подозревая, как всё устроено на другом конце земного шара... или даже под боком. Собрали 10 фото, глядя на которые вы точно скажете "Ого!".
"Лист с дерева из амазонских лесов размером с человека", — amonaloli12.
Фото © Reddit / amonaloli12
"Легко забыть, какой Тихий океан огромный", — TimeToLoseIt16.
Фото © Reddit / TimeToLoseIt16
"Размер галапагосской гигантской черепахи по сравнению с лошадью", — violetdragons.
Фото © Reddit / violetdragons.
"Капибара", — rockystl.
Фото © Reddit / rockystl
"Сердце синего кита такое большое, что человек может поместиться в его артерии (На фото только копия, а не настоящее сердце)", — Strxwbxrry_Shxrtcxkx.
Фото © Reddit / Strxwbxrry_Shxrtcxkx
"Реальный размер орлиного гнезда", — AsianMan_L.
Фото © Reddit / AsianMan_L
"Лапы у медведей, конечно, огромные", — monkeydeluxe.
Фото © Reddit / monkeydeluxe
"Показывает, насколько светофоры на самом деле большие", — Milmaxleo.
Фото © Reddit / Milmaxleo
"Автомобиль "Формулы-1" и его водители", — Dull-Willingness5607.
Фото © Reddit / Dull-Willingness5607
"Человек рядом с лопастью ветряной турбины", — glassocket.
Фото © Reddit / glassocket
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Reddit / amonaloli12, AsianMan_L