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10 июня, 10:00

10 вещей, которые гораздо больше, чем вы могли подумать

Наш мир — удивительное место. Можно прожить всю жизнь, не подозревая, как всё устроено на другом конце земного шара... или даже под боком. Собрали 10 фото, глядя на которые вы точно скажете "Ого!".

"Лист с дерева из амазонских лесов размером с человека", — amonaloli12.

Фото © Reddit / amonaloli12

Фото © Reddit / amonaloli12

"Легко забыть, какой Тихий океан огромный", — TimeToLoseIt16.

Фото © Reddit / TimeToLoseIt16

Фото © Reddit / TimeToLoseIt16

"Размер галапагосской гигантской черепахи по сравнению с лошадью", — violetdragons.

Фото © Reddit / violetdragons.

Фото © Reddit / violetdragons.

"Капибара", — rockystl.

Фото © Reddit / rockystl

Фото © Reddit / rockystl

"Сердце синего кита такое большое, что человек может поместиться в его артерии (На фото только копия, а не настоящее сердце)", — Strxwbxrry_Shxrtcxkx.

Фото © Reddit / Strxwbxrry_Shxrtcxkx

Фото © Reddit / Strxwbxrry_Shxrtcxkx

"Реальный размер орлиного гнезда", — AsianMan_L.

Фото © Reddit / AsianMan_L

Фото © Reddit / AsianMan_L

"Лапы у медведей, конечно, огромные", — monkeydeluxe.

Фото © Reddit / monkeydeluxe

Фото © Reddit / monkeydeluxe

"Показывает, насколько светофоры на самом деле большие", — Milmaxleo.

Фото © Reddit / Milmaxleo

Фото © Reddit / Milmaxleo

"Автомобиль "Формулы-1" и его водители", — Dull-Willingness5607.

Фото © Reddit / Dull-Willingness5607

Фото © Reddit / Dull-Willingness5607

"Человек рядом с лопастью ветряной турбины", — glassocket.

Фото © Reddit / glassocket

Фото © Reddit / glassocket

5 вещей, которые коллекционировали школьники из СССР, а у кого-то лежат дома до сих пор

5 вещей, которые коллекционировали школьники из СССР, а у кого-то лежат дома до сих пор

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Reddit / amonaloli12, AsianMan_L

Сергей Трофимов
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