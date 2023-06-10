10 вещей, которые гораздо больше, чем вы могли подумать

Наш мир — удивительное место. Можно прожить всю жизнь, не подозревая, как всё устроено на другом конце земного шара... или даже под боком. Собрали 10 фото, глядя на которые вы точно скажете "Ого!".