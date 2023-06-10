Лайма Вайкуле раскрыла, где сейчас живёт уехавшая из России Вера Брежнева

"Вера в Риге. Она живёт недалеко от меня. Она будет петь у меня на фестивале", — рассказала латвийская исполнительница.

Уроженка Украины Вера Брежнева и её супруг — композитор, поэт и продюсер Константин Меладзе — покинули Россию после начала СВО и, судя по всему, возвращаться в ближайшее время не собираются. Сначала певица работала в качестве волонтёра в Польше и отправляла на Украину гуманитарную помощь, позже записывала песни в Латвии, а затем переехала вместе с Константином Меладзе в Италию. В феврале в Сети появилось объявление о продаже за 300 миллионов рублей их роскошного особняка в Подмосковье.