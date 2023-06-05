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5 июня, 10:06

Бабкина объяснила трусостью поведение не поддержавших СВО артистов

Бабкина: Осудившие СВО артисты трусят ездить в Донбасс

Артисты, которые не поддержали в 2014 году воссоединение Крыма с Россией и выступают сегодня против спецоперации на Украине, просто трусят ездить в республики Донбасса. Об этом заявила народная артистка РФ Надежда Бабкина в интервью YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

"Трусят. А потом боятся извиниться", — подчеркнула певица.

Бабкина считает, что таким артистам легче раскритиковать, нежели лично поехать, посмотреть, поучаствовать, занять чёткую позицию и получить понимание, что происходит на самом деле.

Ещё три июньских концерта Арбениной в России не состоятся

Ещё три июньских концерта Арбениной в России не состоятся

Ранее актриса Татьяна Васильева призвала запретить въезд в Россию сбежавшим артистам, если кто-то захочет вернуться. Она также отметила, что не понимает и совершенно не разделяет позицию Аллы Пугачёвой, которая поддержала Максима Галкина* и вслед за ним сбежала из России.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Светлана Оперук
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