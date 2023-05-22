"Здесь такие люди не нужны": Васильева раскритиковала сбежавших за границу артистов

Актриса Татьяна Васильева раскритиковала артистов, которые сбежали из России после начала спецоперации и начали поливать грязью Родину. По её словам, им необходимо запретить въезд в нашу страну, если кто-то захочет вернуться.

"Мне казалось, что я сошла с ума, когда это вижу. Когда Чулпан [Хаматова] сказала, что всё здесь ненавидит и всех бы поубивала, я своим ушам не могла поверить", — призналась она в эфире шоу "Эмпатия Манучи".

Вспоминая последний эфир Максима Галкина* на Первом канале, артистка отметила, что он был каким-то дёрганным, постоянно куда-то отлучался и даже предлагал ей выпить, видимо, чтобы справиться со стрессом.

"Бегал туда-сюда. Потом подходит, спрашивает: "Хочешь выпить?" Я пошутила, сказала, что своё есть. А на следующий день он уехал. Пусть там сидит. Он пользовался страной, а потом начал её презирать", — подчеркнула Васильева.

Она также отметила, что не понимает и совершенно не разделяет позицию супруги артиста Аллы Пугачёвой, которая поддержала Галкина и вслед за ним сбежала из России. Актриса заметила, что у Примадонны в России было абсолютно всё, и задалась вопросом, чего же ей всё-таки не хватало.

"У неё очень своеобразные мужья. Не очень понимаю её выбор. Она похоронила свой талант. Она могла ещё петь, почему нет?" — заявила народная артистка РФ.

Кстати, всем, кто вдруг поменяет сторону и решит вернуться, актриса призвала запретить въезд в нашу страну. Она отметила, что русский народ умеет прощать, однако здесь стоит поступить иначе.

"Это другое. Здесь такие люди не нужны, их здесь не должно быть", — заключила она.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Максим Галкин решил избавиться от статуса иностранного агента и подал иск к Министерству юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Звёздный адвокат счёл его шансы на успех почти нулевыми, а депутат Виталий Милонов вообще назвал артиста свиньёй и призвал стереть его из российской действительности.