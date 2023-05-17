"Бес в жёлтых штанишках": Милонов назвал Галкина свиньёй и призвал стереть его как гражданина РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал стереть шоумена Максима Галкина* из российской действительности. В разговоре с Лайфом парламентарий прокомментировал иск юмориста к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента.

Депутат Милонов призвал стереть Галкина как гражданина Российской Федерации. Видео © LIFE

"У меня есть один вопрос, на который я не могу пока найти ответа. Безусловно, человек может подать иск и оспорить любое решение. Может ли это сделать свинья? Вот это большой вопрос. Поскольку для меня Галкин является настоящей свиньёй, утратившей человеческий облик, я сомневаюсь в его способности подавать подобного рода иски", — сказал Милонов.

Парламентарий назвал Галкина "бесом в жёлтых штанишках" и предложил ограничить его в правах из-за "той мерзости, которую он нёс" в отношении РФ и российских военных. Милонов признался, что не считает чем-то зазорным "просто взять и нажать кнопку Delete ("удалить" — англ.) в единой базе документов и стереть Галкина как гражданина Российской Федерации". Также собеседник Лайфа полагает, что нужно арестовать все активы Галкина в РФ и держать их замороженными до решения суда, так как шоумен может спонсировать ВСУ.

Супругу юмориста Аллу Пугачёву Милонов назвал "абсолютной конъюнктурщицей" и "беспринципной тёткой". По мнению парламентария, певицу нужно лишить статуса народной артистки, так как она больше не со своим народом.

"Люди здесь, а она там. Лишить всех наград, всех статусов, потому что это человек, который в тяжёлый час перешёл на другую сторону, — никаких оправданий", — подчеркнул депутат.

Также собеседник Лайфа отметил, что "иноагент" — это просто статус, а подавших иски к Минюсту следует называть подонками и негодяями.

"Потому что они твари, мерзавцы и предатели нашей страны. Была б моя воля, я бы сжёг их карточки и запретил бы им вообще появляться в нашей стране, собаки", — сказал Милонов.

По мнению парламентария, эти люди не должны получать в России никаких авторских отчислений и прочих доходов. Все иноагенты, которые сейчас подают иски, пытаются просто "вернуть бабки", уверен депутат.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о том, что некоторые знаменитости обратились в суд РФ с требованием снять с них статус иноагента. В частности, так поступили Максим Галкин, Семён Слепаков*, Илья Варламов* и Земфира*.