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16 мая, 15:24

Юрист объяснил, почему у опальных знаменитостей мало шансов лишиться статуса иноагента

Юрист Воробьёв: Судебные иски не помогут избавиться от статуса иноагента

В настоящий момент прецеденты для снятия статуса иностранного агента в российской судебной практике попросту отсутствуют. А сама формулировка этого термина в законодательстве довольно широка. Всё это не позволит подобрать аргументы, доказывающие, что статус был присвоен неправомерно. Об этом рассказал юрист Василий Воробьёв, комментируя недавние иски ряда российских артистов-иноагентов.

"На данный момент перспективы подачи таких исков, мягко говоря, не очень радужные, то есть маловероятно, что кто-то что-то сможет оспорить",  цитирует Воробьёва телеканал "360".

Юрист заметил, что истцы могут попробовать обратиться в Верховный суд, хотя на практике и до этого пока ни разу не доходило. Следующая за ним инстанция — Конституционный суд, он может признать неконституционными конкретные нормы закона, в таком случае эти нормы будут отменены.

Воробьёв считает, что в ближайшее время статусы иноагентов ни с кого не снимут, но вместе с тем уверен, что кто-нибудь из истцов обязательно дойдёт до Конституционного суда.

Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента

Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента

Ранее Лайф рассказывал о том, что некоторые знаменитости обратились в суд РФ с требованием снять с них статус иноагента. В частности, так поступили Максим Галкин*, Семён Слепаков*, Илья Варламов* и Земфира*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Юрий Лысенко
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