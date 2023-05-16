Юрист объяснил, почему у опальных знаменитостей мало шансов лишиться статуса иноагента

В настоящий момент прецеденты для снятия статуса иностранного агента в российской судебной практике попросту отсутствуют. А сама формулировка этого термина в законодательстве довольно широка. Всё это не позволит подобрать аргументы, доказывающие, что статус был присвоен неправомерно. Об этом рассказал юрист Василий Воробьёв, комментируя недавние иски ряда российских артистов-иноагентов.

"На данный момент перспективы подачи таких исков, мягко говоря, не очень радужные, то есть маловероятно, что кто-то что-то сможет оспорить", — цитирует Воробьёва телеканал "360".

Юрист заметил, что истцы могут попробовать обратиться в Верховный суд, хотя на практике и до этого пока ни разу не доходило. Следующая за ним инстанция — Конституционный суд, он может признать неконституционными конкретные нормы закона, в таком случае эти нормы будут отменены.

Воробьёв считает, что в ближайшее время статусы иноагентов ни с кого не снимут, но вместе с тем уверен, что кто-нибудь из истцов обязательно дойдёт до Конституционного суда.

Ранее Лайф рассказывал о том, что некоторые знаменитости обратились в суд РФ с требованием снять с них статус иноагента. В частности, так поступили Максим Галкин*, Семён Слепаков*, Илья Варламов* и Земфира*.