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15 мая, 12:15

Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента

У артиста и телеведущего Максима Галкина* практически нет шансов оспорить статус иноагента, так перспективы шоумена оценил звёздный адвокат Сергей Жорин.

"Большинство медийных лиц, кто получил статус иноагента, его оспаривали... Я считаю, что это абсолютно правильно и здесь преследуется несколько задач. Перспективы, к сожалению, на то, что решения оспорят, небольшие", — рассказал Жорин в беседе с NEWS.ru.

Такого же мнения придерживается адвокат Александр Карабанов. Он заявил РИА "ФедералПресс", что подавшие иски артисты-иноагенты просто хотят вернуть заработок в РФ, испытав на себе некие неудобства, связанные со статусом иноагента.

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Напомним, юморист Максим Галкин* через суд потребовал снять с него статус иноагента, подав иск к Министерству юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Супруг Аллы Пугачёвой требует исключить себя из реестра иностранных агентов, куда его внесли 16 сентября прошлого года. Ранее иск с таким же требованием подала и певица Земфира* (Земфира Рамазанова).

* Признаны Минюстом России иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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