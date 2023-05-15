Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента

"Большинство медийных лиц, кто получил статус иноагента, его оспаривали... Я считаю, что это абсолютно правильно и здесь преследуется несколько задач. Перспективы, к сожалению, на то, что решения оспорят, небольшие", — рассказал Жорин в беседе с NEWS.ru.