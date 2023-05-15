Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента
У артиста и телеведущего Максима Галкина* практически нет шансов оспорить статус иноагента, так перспективы шоумена оценил звёздный адвокат Сергей Жорин.
"Большинство медийных лиц, кто получил статус иноагента, его оспаривали... Я считаю, что это абсолютно правильно и здесь преследуется несколько задач. Перспективы, к сожалению, на то, что решения оспорят, небольшие", — рассказал Жорин в беседе с NEWS.ru.
Такого же мнения придерживается адвокат Александр Карабанов. Он заявил РИА "ФедералПресс", что подавшие иски артисты-иноагенты просто хотят вернуть заработок в РФ, испытав на себе некие неудобства, связанные со статусом иноагента.
Напомним, юморист Максим Галкин* через суд потребовал снять с него статус иноагента, подав иск к Министерству юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Супруг Аллы Пугачёвой требует исключить себя из реестра иностранных агентов, куда его внесли 16 сентября прошлого года. Ранее иск с таким же требованием подала и певица Земфира* (Земфира Рамазанова).
* Признаны Минюстом России иностранным агентом.
ТАСС / Сергей Бобылев